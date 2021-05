So werden praktische Probleme akademisch gelöst

Von Jessica Hock

Mosbach. Kreativität zahlt sich aus, das gilt auch für die Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach. So ehrte das Center for Advanced Studies (zu Deutsch: Zentrum für fortgeschrittene Studien, kurz: CAS) der Hochschule drei Studierende der Bachelorstudiengänge Elektrotechnik und Mechatronik für ihre herausragenden Studienarbeiten. Coronabedingt musste die Preisverleihung online stattfinden, was die Wertschätzung aber keinesfalls schmälern sollte.

Virtuell mit dabei waren neben Preisträgern und Betreuern auch Angehörige der Leitungsebene des CAS, Prof. Dr. Andreas Föhrenbach (Dekan Fachbereich Technik) sowie die wissenschaftlichen Leiter des Dualen Masters im Fach Elektrotechnik, Prof. Dr. Gerald Oberschmidt und Prof. Dr. Andreas Schramm. Vertreter der Firmen Zeiss, Bosch Roxroth und thyssenkrupp Automotive Body Solutions komplettierten als duale Partner die Runde, bei denen die drei Preisträger ihre Arbeiten vorgelegt hatten.

Neue Form der Würdigung

Der Preis für diese ersten eigenständigen Studienarbeiten im Bachelorstudiengang wurde in diesem Jahr neu ins Leben gerufen. Die DHBW möchte damit, so Initiator Prof. Dr. Andreas Schramm, "die Gelegenheit nutzen, herausragenden Studierenden eine Würdigung zukommen zu lassen". Und zwar in Form einer Studienbeihilfe: Die Preisträger erhalten Anspruch auf bis zu drei Module aus dem vielseitigen Master-Angebot des DHBW CAS. Das sponsert seine Nachwuchstalente demnach mit bis zu 4350 Euro.

Bewertet und gekürt wurden die Studienarbeiten von Prof. Dr. Gerald Oberschmidt und Prof. Dr. Andreas Schramm. Zu den Auswahlkriterien zählten unter anderem die fachliche Qualität, aber auch die Umsetzbarkeit sowie der wissenschaftliche Erkenntniswert und gesellschaftliche Nutzen der Projekte.

Im Vorfeld dieser ersten Preisverleihung wurden die Betreuer der verschiedenen Fachbereiche gebeten, Studierende zu nominieren. Zukünftig sollen sich die Studierenden eigenständig mit ihren Arbeiten bewerben können. "Geplant ist, das Projekt auf alle DHBW-Standorte auszuweiten", so Schramm. Betreuer Prof. Tobias Wais betonte, wie gut die Verleihung auch bei denjenigen Studierenden ankomme, die nicht nominiert wurden: "Preise haben immer auch die Gefahr, dass es Verlierer gibt. Das Schöne war aber, dass alle sich über diese Würdigung ihrer Kursteilnehmer gefreut haben."

Entwicklungen, die aufhorchen lassen

Den ersten Platz, und damit drei Mastermodule seiner Wahl, sicherte sich Nick Reisner, Mechatronik-Student bei thyssenkrupp Automotive Body Solutions. Der 23-Jährige aus Pfaffenhofen bei Heilbronn widmete seine Arbeit der Entwicklung eines Infraschall-Messgerätes, das die Aufzeichnung und Auswertung von Geräuschen ermöglicht, die aufgrund ihrer niedrigen Frequenz für das menschliche Gehör nicht ohne Weiteres wahrnehmbar sind. Mithilfe dieser Technik lässt sich beispielsweise der Geräuschpegel einer Windkraftanlage messen. Diese Werte sind wichtig, um zu definieren, wie weit solche Anlagen von Siedlungen entfernt sein müssen, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Für Reisner bedeutet der Preis eine Wertschätzung: "Das gibt einem noch mal Motivation auf der Zielgeraden für den Bachelorabschluss."

Auf den zweiten Platz schaffte es Nick Harnischfeger mit seiner Idee vom Offline-Sprachassistenten für zu Hause. Als dualer Student bei Bosch Rexroth entwickelte der 21-jährige angehende Elektrotechniker eine Alternative zu den führenden Smart-Home-Assistenten wie Siri oder Alexa. Diese stehen unter Verdacht, durch ihre Internetfähigkeit sensible Daten an ihre Hersteller weiterzugeben. Harnischfegers Version funktioniert dagegen über ein offline-fähiges Sprachmodul, das wiederum Sprachbefehle erkennt und diese über das hauseigene WLAN-Netzwerk an verbundene Geräte sendet – lernfähig und ohne Datenweitergabe. Praktische Anwendung findet das Gerät auch bereits: Der Erfinder selbst nutzt es am heimischen Fernseher und steuert seine Stereoanlage darüber.

Der dritte Platz ging an Ekaterina Chechelnitskaya, Mechatronik-Studentin bei Zeiss. Ihr Projekt besticht nicht nur mit technischem Anspruch, sondern zeichnet sich auch durch seinen sozialen Nutzen aus. Die 21-Jährige entwarf ein Geschicklichkeitsspiel für Senioren, das in Heimen oder Therapieeinrichtungen zum Einsatz kommen und die motorischen Fähigkeiten der Bewohner fördern soll. Es handelt sich dabei um einen sogenannten "heißen Draht", auch "Wellenreiter" genannt, bei dem der Spieler eine Metallöse möglichst schnell an einem gewundenen Draht entlangführen muss. Berührt er diesen dabei, wird ein Signal ausgelöst und das Spiel ist verloren. Die Aussicht, dass ihr Gerät Menschen Freude bereitet, war für Chechelnitskaya eine große Motivation. Sie hofft, dass sich bei entsprechender Nachfrage und Anwendungserfolgen eine Kleinserie auflegen lässt.

Die Idee geht auf

Studiendekan Prof. Dr. Andreas Föhrenbach lobte die exzellenten Arbeiten seiner drei Studierenden: "Wir sind es als wissenschaftliche Leiter schon fast gewohnt, welche Qualität hier geboten wird", aber man müsse diese Qualität eben auch entsprechend würdigen: "An praktische Probleme mit einem akademischen Hintergrund heranzugehen – das ist unsere Idee!" Die ausgezeichneten Arbeiten seien beste Beweise dafür, wie sehr die Studierenden diese Idee verinnerlicht haben.