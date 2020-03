Mosbach. (schat) Corona macht auch vor der Bildung nicht Halt: Zwar läuft an den Schulen in der Region der Unterrichtsbetrieb noch weitestgehend normal, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach ist die reguläre "Präsenzlehre" seit Donnerstag ausgesetzt. Statt üblicherweise zwischen 1000 und 1500 jungen Frauen und Männern sind aktuell nur vereinzelt Studenten, etwa zur Absprache von Bachelorarbeiten oder ähnlich, in Mosbach und Bad Mergentheim auf dem Campus zugegen.

"Bislang ist kein Fall einer Infektion an einem der beiden Campus der DHBW Mosbach aufgetreten", stellt Pressereferentin Katja Hirnickel klar. Es seien jedoch dieser Tage Lagezentren im Präsidium und an der DHBW Mosbach gebildet worden. Und in diesen Runden hat man sich dazu entschlossen, die "Präsenzlehre" bis einschließlich 19. April zu unterbrechen. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hatte eine entsprechende Vorgabe zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus am Mittwoch auch öffentlich gemacht.

Die Studierenden habe man im Laufe des Donnerstags nun ins "Selbststudium zu Hause" entlassen, wie Katja Hirnickel weiter ausführt: "Bis sie anderslautende Informationen erhalten, beispielsweise zu alternativen (Online)-Lehrformaten." An diesen Alternativen arbeitet man bereits intensiv, Prüfungen könnten überdies weiterhin wie geplant abgehalten und absolviert werden. Die Hochschule werde in diesem Fall angemessene Schutz- und Vorsorgemaßnahmen ergreifen, so die Pressereferentin.

Praxisphasen bei den Partnerunternehmen der Dualen Hochschule seien nicht vom Erlass des Wissenschaftsministeriums betroffen "und können in Abstimmung mit den dualen Partnern grundsätzlich weiter stattfinden". Der allgemeine Hochschul- und Verwaltungsbetrieb laufe unter Beachtung der bereits getroffenen Vorsichtsmaßnahmen weiter. Kommende Veranstaltungen mit externen Gästen wie etwa der für den 26. März Girls Day 26. seien dennoch abgesagt oder verschoben worden, erklärt Katja Hirnickel.