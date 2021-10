Frühlingsgefühle an der DHBW: Die Hochschule in Mosbach darf endlich auch wieder in Präsenz unterrichten. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Homeoffice, Homeschooling – Home-Studieren: Die Corona-Pandemie hat auch an den Hochschulen die Präsenzlehre unmöglich gemacht. Bis auf wenige Wochen im Herbst 2020, ausgewählte Laborübungen und Klausuren haben die Studierenden vor den Bildschirmen gelernt. Was ein Studium ausmacht, das wörtliche Begreifen, kennen viele von ihnen nur aus Erzählungen. Nun wird wieder in Präsenz studiert – auch an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann ist Rektorin der DHBW in Mosbach und froh, dass das Leben wieder auf den Campus zurückgekehrt ist.

Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann. Foto: Stephanie Kern

Die Studierenden sind wieder da. Wie läuft es denn?

Es läuft insgesamt sehr gut. 1100 Erstsemesterstudierende werden aktuell in Mosbach und Bad Mergentheim aufgenommen. Dazu kommen die Studierenden in den höheren Semestern, die überwiegend in Präsenz unterrichtet werden. Das heißt nicht, dass alle Lehrveranstaltungen zu 100 Prozent in Präsenz gehalten werden. Es wird immer auch Online-Angebote geben, das ist eine gute Ergänzung, sofern es didaktisch sinnvoll ist. Natürlich gibt es noch Einschränkungen im Präsenzbetrieb durch die geltenden Hygieneregeln. Die meisten Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden sind dennoch froh, dass alle wieder da sind. Es ist wieder Leben da!

Apropos Regeln: Für den Besuch von Lehrveranstaltungen gilt ja die 3G-Regel. Wie kontrollieren Sie das?

Ja, das müssen wir. Da ging es anfangs zugegebenermaßen auch mal etwas holprig zu. Trotz der kleinen Stolpersteine läuft es aber gut, und wir stoßen auf Verständnis. Die 3G zu kontrollieren, ist aber nicht ganz einfach, denn wir dürfen den 3G-Status abfragen, aber nicht dokumentieren. Das heißt, wir müssen jeden Tag aufs Neue danach fragen, ob jemand geimpft, getestet oder genesen ist. Allerdings können die Studierenden auf freiwilliger Basis erlauben, dass die Information über eine Genesung oder Impfung gespeichert wird und sie damit nicht täglich den Nachweis vorzeigen müssen. Für die Kontrolle mussten wir externes Personal beauftragen. In der Tat denken wir aber auch über Geräte zur Einlasskontrolle nach. Diese sollen zuerst in einer Pilotphase getestet werden.

Haben Sie mit einem solchen Aufwand gerechnet?

Dass es aufwendig ist, war mir klar. Was ich schwierig finde, ist die Zielkonkurrenz zwischen Gesundheits- und Datenschutz. Man muss beides unter einen Hut bringen. Vier bis fünf Wochen haben wir gebraucht, um alles zu vorbereiten. Die Tücke steckt da im Detail, und es hat viele helfende Hände gebraucht, um das alles auf die Beine zu stellen.

Um beim Hygienekonzept zu bleiben: Wie handhaben Sie es mit Lüften und Luftfiltern?

Noch kann man ja lüften, wir haben aber auch mobile Luftfilter bestellt, die in den kommenden Tagen geliefert werden sollen. Damit wird jeder Hörsaal ausgestattet.

Für manche Studierende ist es ja jetzt das erste Semester in Präsenz. Was ist besonders?

Das stimmt, die aktuellen Drittsemester der Fakultät Wirtschaft hatten im vergangenen Herbst ein paar Seminare und Vorlesungen in Präsenz, an der Fakultät Technik war es den damaligen Erstsemestern nicht vergönnt. Die sehen jetzt tatsächlich das erste Mal ihre Hochschule. Dass nun wieder Präsenzlehre stattfindet, ist für die Studierenden gut, um sich kennenzulernen, um miteinander zu lernen und um auch mal privat zusammenzukommen.

Andere Hochschulen bemerken einen Rückgang der Absolventen. Wie ist das bei der DHBW Mosbach?

Es laufen noch die letzten Prüfungsbewertungen; abschließend lässt sich diese Frage also noch nicht beantworten. Ich glaube aber, dass es in diesem Jahrgang keinen großen Unterschied zu den vorherigen Jahrgängen gibt. Aber natürlich haben wir Corona bemerkt, und es fehlten Bewerber und Bewerberinnen für den Studienstart: Der Jahrgang, der geht, ist größer als der, der gekommen ist.

Liegt das an den Unternehmen? Gibt es weniger Studienplätze, weil weniger Stellen gemeldet werden?

Im Jahr 2020 hatten wir eine gigantische Nachfrage. Von Unternehmensseite aus waren 1900 Studienplätze gewünscht, so viele wie noch nie – das war noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Einige Anfragen wurden dann zurückgezogen, aber trotzdem gab es den Wunsch der Unternehmen nach mehr Studienplätzen als in den Jahren zuvor. Auch im Jahr 2021 wurden seitens der Unternehmen wesentlich mehr Studienplätze gewünscht als letztendlich Erstsemesterstudierende an den Start gingen. Die Unternehmen sagen uns, dass ihnen die guten Bewerbungen fehlen – sie suchen händeringend qualifiziertes Personal und fragen sich, wo die jungen Menschen sind. Ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr anders sein wird, wenn die Zukunft sich wieder planbarer anfühlt. Aber natürlich gab es auch Branchen, in denen Unternehmen Risiken abwägen und vielleicht auch eine Stelle zurückziehen mussten.

Das wird ja wohl eher nicht die Baubranche gewesen sein, denn die boomt ja nach wie vor. Auch die DHBW Mosbach expandiert in Richtung Holzbau. Was gibt es vom neuen Schwerpunkt zu berichten?

Unsere neue Vertiefung im Bauingenieurwesen, der Holzbau, ist in diesem Studienjahr offiziell gestartet. Die aktuellen Erstsemesterstudierenden im Studiengang Bauingenieurwesen, die als Technik-Erstis übrigens jetzt erst ihre Praxisphase im Unternehmen haben und im November an die Hochschule kommen, können sich im Laufe ihres Studiums im Holzbau vertiefen.

Sie sind ja auch auf dem Campus unterwegs. Gefällt er Ihnen nun mit Präsenzunterricht besser als leergefegt?

Das Quirlige und Lebendige hat einfach gefehlt. Mit den Studierendenvertretern komme ich immer wieder ins Gespräch, und die spiegeln das auch: Alle sind froh, dass sie da sind und es wieder Leben auf dem Campus gibt.