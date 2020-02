Früher wuchsen am Dantergraben viele Pflanzen und lockten Insekten an. Nach einer Pflegemaßnahme ist davon nichts übrig. Foto: Kern

Von Stephanie Kern

Dallau. Sumpfdotterblume, Mädesüß, Kohldistel, Schlangen-Knöterich, Sumpfvergissmeinnicht – die florale Vielfalt rund um den Dantergraben in Dallau ist im Sommer groß. Verärgert sind deshalb auch einige Bürger über die Pflegemaßnahmen, die dort vorgenommen wurden. "Das Umsteuern im Umwelt- und Naturschutz wird bundesweit mit allen möglichen Aktionen gefordert und gefördert. Umso verwunderlicher und befremdlich muten dann viele Maßnahmen der Gemeinde Elztal an, bei denen eine brutale Vernichtung von gewachsenen Biotopen das Ergebnis ist", sagt Gerhard Frey.

Frey ist aus Dallau und oft auf den Feldwegen rund um das Dorf unterwegs. Dabei ist ihm auch aufgefallen, dass der ehemals schön bewachsene Dantergraben stark ausgebaggert wurde. "Diese Maßnahme war kontraproduktiv", sagt Frey und verweist auf den nun unbefestigten und schlammigen Graben. "Der Graben war meiner Meinung nach immer gut gefasst. Nach unten hier wird es problematisch, das Wasser läuft über die Straße, aber hier oben...", so Frey. Auch ein anderer Bürger Dallaus, der an der Entnahmestelle Wasser holt, versteht den Sinn der Maßnahme nicht: "Nun wird der ganze Schlamm in Richtung Rohre mitgespült." Und tatsächlich: Vor dem ersten Rohr türmt sich schon ein recht hoher Schlammhaufen auf.

"Als ich gesehen habe, was hier gemacht wurde, hätte ich heulen können", sagt Frey. "Ohne Rücksicht werden über viele Jahre gewachsene Naturgüter vernichtet", lautet seine klare Meinung. Denn neben den Blumen sei durch das Ausbaggern des Grabens auch die Fällung einiger Bäume nötig geworden.

"Es gab eine Gewässerschau mit dem Landratsamt vor Ort", erklärt Elztals Bürgermeister Marco Eckl. Der Zustand der Bäume sei nicht allzu gut gewesen. "Der Graben sollte ausgeputzt werden", berichtet Eckl. Das Problem mit dem Schlamm an den Rohren bestehe schon seit Langem, sagt der Bürgermeister: "Da müssen wir uns was überlegen.

Mittlerweile hat aber auch das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises reagiert: "Gewässer und Gräben sind als Teil des Biotopverbunds ein wichtiges und vielfältiges Lebensraumangebot, welches je nach Ausprägung ein sehr hohes ökologisches Potenzial entfalten kann", sagt Pressesprecher Jan Egenberger. So dienten beispielsweise strukturreiche Gewässer und Gräben zahlreichen gefährdeten Tier- und Pflanzenarten als Laich-, Rückzugs- oder Überwinterungsplatz.

Die Ausbau- und Unterhaltungslast von Gewässern wie dem Dantertalgraben obliege (in diesem Fall) der Gemeinde Elztal. Unter die Unterhaltung fällt auch die Erhaltung des Gewässerbettes. Jan Egenberger: "Grundsätzlich sollte das Ziel der Gewässer- und Grabenpflege bzw. -unterhaltung sein, den Erhalt der hydraulischen Funktion mit den naturschutzrechtlichen Belangen in Einklang zu bringen." Räumungsarbeiten seien dabei auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und sollten, falls sie erforderlich sind, abschnittsweise vorgenommen werden. "Die Gemeinde wurde deshalb nach Bekanntwerden der Arbeiten im Hinblick auf eine naturschonendere Gewässerunterhaltung sensibilisiert. Sie wird in Absprache mit dem Landratsamt zu Beginn der Vegetationsperiode dort eine Ansaat von Gräsern und im geringfügen Umfang auch von weiteren Bepflanzungen durchführen", erklärt Egenberger.