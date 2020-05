Nüstenbach. (ub) "Es wird à la minute gekocht." Daran hat sich nichts geändert. Sonst aber ist im "Ochsen" nur noch wenig wie es war, bevor die Auswirkungen der Corona-Pandemie das Nüstenbacher Restaurant betrafen. Trafen. Als Aline und Benny Treiber vom Gastronomie-Verband Dehoga erfuhren, dass sie ihren Gastronomiebetrieb bis auf Weiteres einstellen müssen, flossen Tränen. "Eine Woche lang waren wir in Schockstarre", sagt die Inhaberin, die den beliebten Gasthof vor einem Jahr von Heyley und Achim Münch übernommen hat. "Noch am Sonntag war’s voll bei uns", erinnert sich Aline Treiber an den "schwarzen Montag", den 16. März, und die für den darauf folgenden Dienstag angeordnete Restaurantschließung.

Bald aber fragten die Nüstenbacher nach, auch einige Stammgäste. Ob man nicht Speisen liefern könne, einen Catering-Service biete? Das kannten die Treibers schon von ihren früheren Wirkungsstätten und entwickelten flugs ein Konzept, das sie auch auf der Homepage präsentierten. Was dann am ersten Wochenende passierte, überrollte die beiden jungen Gastronomen. Die angebotenen Gerichte gingen weg wie warme Semmeln.

Was das Ehepaar Treiber besonders ergreift: Es waren überwiegend Nüstenbacher, die an diesem ersten Wochenende ihrem Lokal die Treue hielten, bestellten und abholten. Da sich die Restaurant-Fachleute wegen der Schließung von ihrem gesamten Mitarbeiterstamm getrennt haben, brachte sie die große Nachfrage schon an ihre Grenzen. Die Entscheidung war für alle nicht leicht, ist schlussendlich aber gemeinsam beraten und getroffen worden. "Zumal", so Aline Treiber, "ganz am Anfang der Einschränkungen und Schließungen noch nicht so klar war, wer welches Kurzarbeitergeld wann erhalten kann und dieses am Ende des Jahres ja auch steuerlich zu Buche schlägt."

Die Speisekarte ist kleiner als gewohnt und richtet sich nach dem, was bei den (lokalen) Lieferanten und am Mannheimer Großmarkt zu bekommen ist. Doch auch wenn das Ochsen-Geschäft im eingeschränkten Modus gut laufe, halten die Existenzsorgen an. Zwar rücke aktuell die prekäre Situation der Gastroszene in den Fokus, aber Perspektiven können die Treibers nicht wirklich erkennen. "Die Soforthilfe ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein", gibt Benny Treiber zu bedenken, "dass sie bei den meisten Betrieben nicht mal ausreicht, um Pacht oder Miete zu zahlen"

Der Abhol- und Lieferservice findet guten Zuspruch, ist aber – vergleichen mit dem Umsatz im Normalbetrieb – nur ein Bruchteil. Die Gäste, hauptsächlich Stammkunden und Nüstenbacher, halten sich an die verordneten Maßnahmen und üben sich – wenn’s mal sein muss – in freundlicher Geduld. Aber die beiden Gastronomen wissen auch: "Alle Anstrengungen, Mehrwertsteuersenkung und Rettungsfonds, retten uns nicht lange." Dabei war die Freude im März noch groß, als der Guide Michelin den "Ochsen" zum wiederholten Male zu den besten Adressen in Deutschland zählte.

Auch den Mitarbeitern will man möglichst bald wieder eine Perspektive bieten. Die Ochsen-Maxime "Wenn Du tust, was alle tun, bekommst Du nur das, was alle bekommen" bekommt in diesen Zeiten einen ganz eigenen Geschmack ...