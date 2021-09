Nicht ganz vollständig: Acht der zehn Bürgermeisterkandidaten stellten sich den Fragen der Haßmersheimer Bürger. In der Vorstellungsrunde zuvor war noch ein weiterer Bewerber dabei. Insgesamt streben gleich zehn Männer die Nachfolge von Michael Salomo als Rathauschef in der Schiffergemeinde an. Gewählt wird am 26. September. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Haßmersheim. Gleich zehn Kandidaten stellen sich am Sonntag, 26. September, in Haßmersheim zur Wahl: Es geht um den Posten des Bürgermeisters in der Schiffergemeinde, nachdem Michael Salomo zum 1. August als Oberbürgermeister nach Heidenheim gewechselt war. Am Dienstagabend stellten sich neun Kandidaten (Simon Schmeißer fehlte krankheitsbedingt) den Bürgern vor. Via Livestream konnte jeder Interessierte die Veranstaltung verfolgen. Die Moderation lag in den Händen von Alexander Dambach, der das Prozedere erklärte und stets die Zeit im Blick behielt.

Acht Minuten hatte jeder Kandidat für seine Vorstellungsrede, danach wurden zehn Bürgerfragen aus dem Lostopf gezogen, auf die die Kandidaten in einer Minute antworten mussten. "Sportlich", wie Dambach meinte.

Den Anfang machte Jens Uwe Bock. Er warf seine Erfahrung als Verwaltungsfachmann und ehemaliger Bürgermeister in die Waagschale: "Ich habe Verwaltung von der Pike auf gelernt." Seine Ziele seien die Abrechnung oder Vollendung von bereits begonnenen Maßnahmen. "Ich verstehe es auch so, dass wir die Finanzen im Blick behalten müssen. Deshalb heißt es für mich: Pflicht statt Kür." Man müsse die Infrastruktur unterhalten und ausbauen. "Denn ohne die Infrastruktur nützt auch das schönste Baugebiet nichts." Die Digitalisierung der Verwaltung, Hochwasserschutz, Kontinuität in der Verwaltung, Klimaschutz und die Unterstützung der Vereine sieht er als wichtige Themen.

Markus Geier verwendete vier seiner acht Minuten Redezeit auf Lebenslauf und Vorstellung seiner Person. Der Gymnasiallehrer benannte aber auch Gründe für seine Bewerbung: "Es herrscht oft die irrtümliche Meinung vor, dass nur ein Verwaltungsfachmann oder Jurist Bürgermeister werden könne." Doch in der heutigen, hoch technisierten Zeit brauche es auch Naturwissenschaftler auf solchen Posten. In einer Minute skizzierte er seine Ziele: Kinder, Jugendliche und Familien sowie Vereine unterstützen.

Alfred Scheider hat 22 Jahre in Haßmersheim gelebt und wolle der Gemeinde als Bürgermeister "etwas zurückgeben". Die Hauptaufgabe sieht er in der Daseinsfürsorge für die Bürger: Bereitstellung funktionierender Infrastruktur und von Freizeitangeboten sowie eine nachhaltige Finanzplanung sind ihm ebenso wichtig wie ein offenes Ohr für die Bürger, die eine "Agenda Haßmersheim 2029" mitgestalten sollen. Herzensthemen sind die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die Sicherung der medizinischen Versorgung.

Christian Ernst begann seine Vorstellung mit einem kleinen Witz und zeigte dann acht Minuten lang, wo es hingehen könnte in Haßmersheim und was hier alles zu tun ist. "Haßmersheim wagt den großen Wurf, und es darf nicht viel schiefgehen. Ich rate zu einem ehrlichen Kassensturz und danach striktem Controlling", sagte Ernst angesichts der großen Baustellen, die in der Gemeinde gerade zu stemmen seien. Zudem wolle er das Vertrauen im Rathaus wieder aufbauen und die Wohnumfeldmaßnahme Ortsmitte in Hochhausen wieder vorantreiben. Beim Thema Kinderbetreuung müsse die Flickschusterei beendet werden.

Samuel Speitelsbach sprach über Ideen, um Haßmersheim klimaneutral zu machen. "Wir sollten uns eine Partnergemeinde in Italien suchen, die Strom aus Sonnenkraft für uns herstellt", sagte er. Die Frage sei nur, wie man diesen Strom dann nach Haßmersheim transportiere – mittels Zeppelin und Wasserstoff.

Matthias Forster betonte ebenfalls, die Verwaltungsarbeit von Grund auf gelernt zu haben. "Meiner Auffassung nach muss ein Bürgermeister das Rathaus führen, nicht Visionen entwickeln – das möchte ich mit den Bürgern zusammen tun." Er nannte den Ausbau der Infrastruktur, einen nachhaltig geplanten Haushalt, die Digitalisierung der Gemeinde. Ein weiteres Anliegen sei, die Kultur und Tradition als Schiffergemeinde wieder zu fördern und das sich daraus ergebende touristische Potenzial zu nutzen. "Ich werde persönlich und direkt für Sie da sein. Mein Platz ist in Haßmersheim", versprach er.

Uwe Wanke begann seine Vorstellung mit dem berühmten Satz, den 2013 Angela Merkel geprägt hat: "Sie kennen mich", sagte er in Richtung der Bürger. Er wolle Veränderungen anstoßen, aber in Absprache mit den Bürgern. Die genauen Zahlen bzw. Finanzlage der Gemeinde kenne er nicht, "aber unsere Verschuldung ist sehr hoch", so Wanke. Der frühere AfD-Landtagsabgeordnete möchte für Ruhe und Harmonie im Rathaus sorgen und die Öffnungszeiten deutlich ausweiten. Auch die Kindergärten lägen ihm am Herzen. "Wir werden mehr Plätze brauchen; auch die Schule muss erhalten werden." Zudem wolle er Haßmersheim grüner machen, mittels der Pflanzung von 10.000 Bäumen. Wichtig wäre zudem die Nahversorgung in den Teilorten.

Auch Johannes Rapp wohnt in Haßmersheim, hatte sich hier auch schon im Gemeinderat engagiert. Seiner Auffassung nach ist vertrauensvolles Zusammenarbeiten maßgeblich für Erfolg. "Es sind in allen Ortsteilen Projekte beschlossen, die es abzuschließen gilt." Es brauche ein Konzept für die Kinderbetreuung. Seinen Fokus legte Rapp dabei auf den Weitblick, sowohl bei der Ansiedlung von Gewerbe, der Förderung und Unterstützung des Ehrenamts als auch bei der Unterhaltung der Straßen. "Es braucht eine Konzeption", ist Rapp überzeugt.

Den Abschluss machte Benjamin Krämer. Er hat sich beworben, um die Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Ein besonderer Dorn im Auge ist Krämer (der auch Elternbeiratsmitglied im Kindergarten Hochhausen ist) die Situation der Kinderbetreuung in Haßmersheim: "Die Kindergärten sind voll, wir haben einen hohen Personalwechsel, es gibt Streit um die Kosten, und die bauliche Situation mancher Einrichtungen ist schlecht." Angebote für die Jugend gebe es vor allem durch die Vereine – "super Vereine", wie er betonte, aber ein Jugendtreff fehle. "Natürlich kann sich ein Bürgermeister nicht nur um Kinder und Jugendliche kümmern, aber das ist der Grundstein." Es liege an den Erwachsenen, Kindern hier eine lebenswerte Heimat zu schaffen, einen Grund, später hierzubleiben. "Ich will aber ehrlich sein: Ich habe keine Erfahrung auf diesem Gebiet, aber ich habe gelernt, was es heißt, hart zu arbeiten." Er wolle sein Amt nicht alleine angehen, sondern mit den Bürgern; jeder habe ein offenes Ohr verdient.

Zehn Fragen gab es in der abschließenden Fragerunde zu beantworten (s. unten stehenden Beitrag), eine Minute hatte jeder Bewerber Zeit für eine Antwort. Fair ging es dabei (wie den ganzen Abend über) zu. Die treffende Zusammenfassung hatte Alexander Dambach eigentlich schon am Anfang geliefert: "So ein Abend wie heute ist etwas Besonderes, und es liegt diese Spannung in der Luft, wer das neue Gemeindeoberhaupt wird."