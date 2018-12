Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) Nach mehreren vorbereitenden Treffen hat sich Mitte November das "Binn" - BürgerInitiativen-Netzwerk Neckartal - gegründet. Aktuell aktiv vertreten sind Initiativen aus Haßmersheim, Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Ober- und Untereisesheim und Neckarsulm. Das Netzwerk setzt sich zusammen aus Bürgerinitiativen und engagierten Bürgern, die sich in der Hauptsache gegen anstehende Straßenbau- und Straßenausbauprojekte engagieren.

Dabei begründet sich der Widerstand gegen diese Maßnahmen in Erkenntnissen, die durch Hinterfragen von Prognosedaten gewonnen worden sind. Das Netzwerk vertritt die Auffassung, dass der Wohlstand, der in der Region durch das Arbeitsethos seiner Einwohner entstanden ist, nicht zu realistischen und innovativen Konzepten im Bereich der Verkehrsplanung geführt hat. Abgesehen von dem immensen finanziellen Schaden, den die Politik als Entscheidungsträger den Bürgern durch die hohen Gesamtkosten des Straßenbaus zufügt, seien die Auswirkungen auf die Basis für das menschliche Leben im besten Fall nur noch abzumildern, so die Mitglieder des Netzwerks.

Die Zielsetzung des Zusammenschlusses ist neben einem permanenten Erfahrungs- und Informationsaustausch in diesen vier Hauptforderungen beschrieben: Konsequenter Ausbau und Vernetzung von öffentlichem Personennahverkehr, Rad- und Gehwegen; Reduktion beziehungsweise Stopp von weiterem Flächenverbrauch; eine kluge, vernünftige und gesunde Entwicklung der Raumschaft, Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität.