Von Gerhard Layer

Mosbach. Ein Zitat von Seneca steht am Ende des Buches und war Motivation für ihn: "Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen". Rudolf Landauer nutzte in den vergangenen beiden Jahren seine Zeit, um 30 Jahre luftbildarchäologische Forschung in einem Buch zusammenzuführen und das Werk zu einem festgelegten Datum abzuschließen. Es war sein 70. Geburtstag, den er dieser Tage feierte. Und der auch ob seiner regen Vortragstätigkeit bekannte Journalist tat dies umso gelöster, da er sein Ziel erreicht hatte.

Mit "Archäologie aus dem Cockpit" legt der 2008 für seine ehrenamtliche Forschungstätigkeit mit dem Landesarchäologiepreis Baden-Württemberg ausgezeichnete Autor ein Buch vor, das fundiert in die Luftbildprospektion einführt, den Blick nach oben und sehr genau auch auf den Boden richtet, aufschlussreiche Perspektiven vermittelt, Forschergeist dokumentiert und Forschungslücken aufzeigt.

Am kommenden Donnerstag stellt Rudolf Landauer den 196 Seiten umfassenden und eine Fülle bisher nicht veröffentlichter Fotos präsentierenden DIN-4-Band vor. Die RNZ fragte ihn vorab zu Schwerpunkten seiner Publikation.

Nach einem Rückblick auf die militärischen Ursprünge der Luftbildarchäologie stellen Sie in dem Buch selbst die Frage: Warum sollte man in die Luft gehen?

Die Augenhöhe des Menschen am Boden ist zu nieder, um Strukturen in Feldfluren zu erkennen. Der Blick aus dem Cockpit eines Flugzeuges aus rund 800 Meter Höhe gewährt dem Luftbildprospektor den Überblick und Einblicke in Strukturen reagierender Vegetation.

Luftbildprospektion, das betonen Sie in dem Buch, geht über die reine Befundaufnahme hinaus. Welche Erkenntnisse lassen sich beispielhaft gewinnen?

Die Luftbildprospektion erlaubt es, aufgefundene Objekte in einen naturräumlichen Kontext zu stellen und eine kompakte Überschau der geschichtlichen Ereignisse zu liefern. Jüngste Erkenntnisse haben etwa der Forschung am Odenwald-Neckar-Limes neue Ergebnisse zugeführt, die den Trassenverlauf im Bereich Jagst und Neckar neu definierten.

Wesentlich geht es in Ihrem neuen Band um die "Römerzeit", doch Sie haben ja auch noch Entdeckungen aus der Luft zum Dreißigjährigen Krieg gemacht.

Die Schlacht bei Wimpfen im Dreißigjährigen Krieg am 6. Mai 1622 hatte schlimme Folgen. Irgendwie sollte das Ereignis doch Spuren hinterlassen haben, sagte ich mir. Diese zeigen sich regelmäßig auf dem "Altenberg" in Form einer Schanze.

Der Band schließt mit Ihrer "Studie zur Geradlinigkeit des Limes", die in Fachkreisen mit großem Interesse aufgenommen wurde. Mit welchem Ansatz gingen Sie das Thema an?

In etlichen Flügen entlang des Weltkulturerbe-Limes reifte die Idee, römische Agrimensoren haben zur Vermessung der 81 Kilometer langen und extrem geraden Linie den Polarstern als Referenzpunkt bestimmt. Seine Stellung um 150 n. Chr. ist identisch mit der Abweichung der Limes-Achse um 14 Grad westlich des Nordpunktes, darin sehe ich keinen Zufall.

In 30 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Luftbildarchäologe für das Landesdenkmalamt kommt viel zusammen; was waren denn die spektakulärsten Funde?

Die Entdeckung des römischen Kornspeichers (Horreum) bei Bad Rappenau 1989 war ein Schlüsselerlebnis. Neben der Entdeckung begleitete ich die Ausgrabung, dokumentierte sie fotografisch mit. Daneben konnte ich in den letzten beiden Jahren lange Strecken des Limes aus dem Cockpit dokumentieren, die sich zuvor so noch nicht gezeigt hatten. Ferner zahlreiche römische Gutshöfe, Grabhügel und steinzeitliche Siedlungen.

Info: In der Buchhandlung "Am Käfertörle" stellt Rudolf Landauer sein Buch "Archäologie aus dem Cockpit" am Donnerstag, 15. März, vor und wird dabei von seiner langjährigen Forschungsarbeit als Luftbildarchäologe im Norden Baden-Württembergs berichten. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.