Arian Golic ist bei „Deutschland sucht den Superstar“ in der nächsten Runde. Erste musikalische Erfahrungen sammelte er an der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule in Buchen. Vor deren Tor posierte er auch für ein Bild. Foto: Lea Kirchgeßner

Von Lea Kirchgeßner

Buchen. Wer bei einer großen Castingshow antritt und eine Runde weiterkommt, der steht auf einmal im Interesse der Medien. Dies ist auch bei Arian Golic aus Buchen so. Der Kandidat der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) ist momentan ein gefragter Mann, denn Arian ist unter den besten 25 Kandidaten und damit auch in der nächsten Runde der Castingshow zu sehen (die RNZ berichtete). Um Arian Golic besser kennenzulernen und mehr über den Sänger aus Buchen zu erfahren, vereinbarte die RNZ einen Gesprächstermin im Herzen der Buchener Innenstadt, am Alten Rathaus.

Der 25-Jährige stand schon zu Kindertagen mit Theaterprojekten und Musicals auf der Bühne. Kein Wunder, dass Golic auch musikalische Idole hat. "Michael Jackson und Prince sind meine Vorbilder", erklärt der Castingshow-Teilnehmer. "Michael Jackson war ein musikalisches Genie und ein Perfektionist. Wenn ich es könnte, würde ich ihn so gerne sehen. Seine Bühnenshows und was er in der Musikwelt gemacht hat, waren einmalig und das wird es so nicht mehr geben", führt er aus und gibt zu: "Es motiviert mich immer wieder, eines Tages selbst eine eigene Bühnenshow zu kreieren." Warum Prince sein Vorbild ist, kann Arian Golic ebenfalls begründen. Prince habe die Bühne mit Leben gefüllt. Bei seinen Performances spüre man eine unvergleichbare Authentizität und Souveränität, so seine Feststellung. Doch auch mit Musikern der heutigen Generation kann sich Golic identifizieren. "Aktuell finde ich Harry Styles unfassbar gut, er hat einfach Spaß auf der Bühne und das habe ich auch", berichtet der Sänger.

Golic brennt für die Musik und das Singen. Daran ist auch die Joseph-Martin-Kraus-Musikschule nicht unbeteiligt. Arian Golic war nicht nur bei Musicalprojekten der Musikschule dabei, sondern er hatte dort auch Unterricht. "Ich hatte früher mit 16, 17 Jahren Gesangsunterricht bei Nicolasa Antiquera-Mall, die ein ganz toller Mensch ist", berichtet er. Sie sei die Erste gewesen, die sein Potenzial erkannt und ihn dabei unterstützt habe, seine Stimme richtig einzusetzen, ergänzt der ehemalige Schüler dankbar.

Dankbar ist Arian Golic auch Freunden und Familie, die "alle sehr glücklich" darüber seien, dass er es in die "Auslands-Recalls" geschafft hat. Sie würden sich freuen, seinen Weg weiter zu begleiten, freut sich der 25-Jährige.

Durch das Weiterkommen haben sich Golics Erwartungen an das Showformat nicht verändert. Er sehe DSDS weiterhin als seine Schule. "Ich bin sehr dankbar, dass die Jury Potenzial in mir sieht. Es ist ein unfassbar schönes Gefühl, gesehen zu werden", betont der Buchener. "Ich freue mich, weiter zu wachsen, und bin mir sicher, dass diese Reise mich musikalisch prägen wird", so sein positiver Blick in die Zukunft.

Gefragt nach seinem Karriereziel, sagt Golic: "Mein größter Traum würde in Erfüllung gehen, wenn Menschen irgendwann meine Musik hören und ich damit auf der Bühne stehen darf. Auch musikalische Projekte hier in der Umgebung ins Leben zu rufen, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auf jeden Fall für alles offen."

Bei der Teilnahme an einer Castingshow geht es nicht nur um Gesangstalent, sondern auch um den Gesamteindruck. Dabei muss auch das Outfit mit Bedacht ausgewählt werden. "Die Outfits sollten immer zum Song matchen", verrät Golic, der beim ersten Casting gefühlvolle Popsongs präsentierte. "Das richtige Outfit gibt einem nochmals den Extra-Kick, bei einer Performance das Lied vollkommen zu fühlen", schildert der Musiker seine Erfahrung bei seinem ersten Soloauftritt.

Doch nicht nur das Lampenfieber musste Golic bei DSDS überwinden. Auch die Teilnahme habe ihn viel Überwindung gekostet, gibt der Castingshow-Teilnehmer zu und hebt hervor, dass sein Mut dieses Jahr größer gewesen sei als seine Bedenken. Zur Teilnahme zieht er folgendes Fazit: "Es war das Beste, was ich je tun konnte." Auch andere Interessierte ermutigt er und sagt: "Wenn ich diesen Schritt gewagt habe, schafft es jeder."

Arian Golic nimmt bei DSDS wegen seiner Leidenschaft, der Musik, teil. "Dabei ist es mir nicht wichtig, berühmt zu werden", stellt er klar. Der Buchener möchte sich auch künftig seinen Interessen widmen. "In Zukunft will ich das tun, was ich liebe und das ist die Musik", ist sich Golic sicher. Mit etwas Ruhm muss er von nun an aber trotzdem leben. Denn auch beim Gespräch am Alten Rathaus wurde er von jungen und älteren DSDS-Fans angesprochen, die ihn zum Recall beglückwünschten. Für die neugierigen Fans nahm sich Golic stets gut gelaunt die Zeit für ein Gespräch und erreichte damit ganz nebenbei eines seiner Ziele: mit und durch die Musik Menschen zu begeistern und zu verbinden.

Info: Die Auslands-Recalls werden ab dem heutigen Samstag, 20.15 Uhr, auf RTL ausgestrahlt.