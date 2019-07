Ab heute wird an der L 586 zwischen Billigheim und Waldmühlbach unter Vollsperrung gebaut. Symbolfoto: Heiko Schattauer

Billigheim/Waldmühlbach. (RNZ) Autofahrer aufgepasst: Am Montag beginnen die Arbeiten zur Straßeninstandsetzung an der Landesstraße 586 zwischen Billigheim und Waldmühlbach. Die Maßnahmen werden voraussichtlich bis Freitag, 26. Juli, andauern. Aus Arbeitsschutzgründen, so das Landratsamt, muss die Landesstraße während der Arbeiten voll gesperrt werden.

Die Arbeiten sind zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung und aus Altersgründen der Fahrbahn erforderlich. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden Schadstellen beseitigt, zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Strecke wird eine Binderschicht eingebaut. Danach wird die neue Deckschicht aufgebracht, weiterhin werden Arbeiten an den Bordsteinen und den Straßeneinläufen vorgenommen. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten werden Bankette und Leitpfosten an die neue Höhenlage der Straße angepasst. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in beide Fahrtrichtungen über Katzental. Die Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert. Für die betroffenen Buslinien besteht eine Sonderregelung.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 500.000 Euro, die das Land Baden-Württemberg übernimmt.