Billigheim. (schat) Es ist wieder alles weitestgehend im Fluss in Sulzbach, zumindest was das Trinkwasser anbelangt. Seit Montagvormittag ist das Abkochen von Leitungswasser im Billigheimer Ortsteil nicht mehr notwendig. Aufgrund einer erhöhten Keimbelastung hatte man vergangene Woche zu dieser Maßnahme geraten. Am Montag nun gab es vonseiten des Gesundheitsamtes und des Wasserversorgers HVG Entwarnung.

Zur Erinnerung: In routinemäßig entnommenen Trinkwasserproben waren am vergangenen Donnerstag bakterielle Verunreinigungen in Sulzbach festgestellt worden, als sofortige Maßnahme wurde das Abkochgebot veranlasst. Die am Montag entnommenen Kontrollproben waren nun wieder im Normbereich.

"Nach Spülen und Desinfektion des Leitungsnetzes sowie Nachweis einer einwandfreien bakteriellen Trinkwasseruntersuchung wird das Abkochgebot mit sofortiger Wirkung wieder aufgehoben", erklärt die HVG. Die bestehende Chlorung des Trinkwassers bleibe aber weiterhin bestehen, "bis durch mehrere bakterielle Wasseruntersuchungen des Trinkwassers keine Verunreinigung mehr festgestellt werden."

Die Ursache für die am 26. September festgestellte bakterielle Verunreinigung ist unterdessen weiter unbekannt.

Update: Montag, 30. September 2019, 14.27 Uhr