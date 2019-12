Billigheim. (RNZ) An der L526 von Katzental nach Billigheim befindet sich kurz vor dem Billigheimer Sportplatz eine Setzung in der Fahrbahn. Zur Sanierung des Straßenschadens wird die Fahrbahndecke ab morgigen Dienstag bis voraussichtlich Donnerstag, 12. Dezember, abgefräst, gereinigt und anschließend wiederhergestellt. Die Sanierung kann nur bei einer Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnittes erfolgen. Ebenfalls sind in diesem Streckenabschnitt Baumfällarbeiten notwendig, die im Zuge dieser Vollsperrung ausgeführt werden. Gesperrt ist jeweils von 7.30 bis 16 Uhr.

Der Verkehr in Richtung Billigheim wird in Katzental über Dallau/Sulzbach nach Billigheim umgeleitet. Die Umleitung von Billigheim erfolgt über Waldmühlbach nach Katzental.