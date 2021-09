Sulzbach. (schat/pol) Mit rund 50 Einsatzkräften rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Billigheim am Mittwochmittag an, nachdem man zu einem Dachstuhlbrand im Friedhofweg in Sulzbach gerufen worden war. Der entpuppte sich vor Ort glücklicherweise "nur" als Küchenbrand, das Feuer – ein Gegenstand auf dem Herd hatte sich entzündet – konnte rasch gelöscht werden.

Vor Ort war neben allen Abteilungswehren auch der Drehleiterwagen aus Mosbach, der aber nicht eingesetzt werden musste. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens beträgt laut Polizeiauskunft rund 5000 Euro.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 16.30 Uhr