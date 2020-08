Von Heiko Schattauer

Billigheim. Auf Aglasterhausen folgt Billigheim, zumindest was die alphabetische Reihenfolge der Gemeinden im Altkreis Mosbach anbelangt. Und für die RNZ-Rathausrunde gilt – nach standesgemäßer Premiere mit der Großen Kreisstadt – natürlich dieselbe Abfolge. Für Station drei der Runde durch die Amtsstuben und Themenschwerpunkte der einzelnen Kommunen machen wir demnach unmittelbar nach dem Ortseingang in Billigheim Halt. Im ausführlichen Gespräch mit Bürgermeister Martin Diblik werden die Besonderheiten der aus fünf Teilorten – Allfeld, Billigheim, Katzental, Sulzbach und Waldmühlbach – bestehenden Gemeinde schnell deutlich. Und natürlich auch, was sie auszeichnet, woran man arbeiten muss und wo die Herausforderungen der Zukunft liegen.

Der neue Kindergarten mit Kinderkrippe soll die Betreuungssituation verbessern. Foto: Schattauer

Herr Diblik, die Coronakrise ist im Bewusstsein ein wenig in den Hintergrund gerückt, die Pandemie hat aber dennoch bereits tiefe Spuren hinterlassen. Wie sieht es in der Gemeinde Billigheim aus? Wie stark sind die Nebenwirkungen des Virus etwa im finanziellen Bereich?

Natürlich hat uns Corona stark getroffen, wie anderen Kommunen um uns herum ja auch. Im Moment gehen wir von Gewerbesteuer-Ausfällen von rund 350 000 Euro aus. Man muss aber auch ganz klar sagen: Dank dem jüngst zugesagten Hilfspaket von Bund und Land ist die Lage aktuell noch nicht dramatisch. Das könnte sie dann allerdings 2021/22 werden, wenn etwa die Schlüsselzuweisung nicht mehr nach den Werten vom Herbst 2019 angesetzt werden. Noch sind wir allerdings solide aufgestellt, haben keine Liquiditätsprobleme. Es wird entscheidend sein, wie schnell und stark sich die Wirtschaft wieder erholt.

Also eher erst mal auf die Bremse treten und den Gürtel enger schnallen?

Nein, jetzt voll auf die Bremse zu treten, das wäre der falsche Weg. Ich meine, es war Nobert Walter-Borjans, der als Erster richtig erkannt und ausgesprochen hat: "In die Krise hinein zu sparen, wäre das Schlimmste." Für Billigheim kann ich sagen, wir fahren weiter auf Sicht, bis sich der Nebel lichtet. Laufende Maßnahmen laufen auch weiter.

Und der Gemeinderat geht diesen Weg mit? Oder ist der ein oder andere da eher bremsend und mahnend unterwegs?

Die große Mehrheit geht die Linie mit, dass wir – wie schon gesagt auf Sicht und mit Bedacht – Begonnenes fortsetzen und Geplantes angehen.

Apropos Gemeinderat. Unter Ihrem Amtsvorgänger wurde in den Sitzungen nicht selten eine ausgeprägte Streitkultur gepflegt. Inzwischen geht es offenbar weiter kritisch, aber auch ruhiger zu. Wie ist Ihr Eindruck?

Zunächst einmal finde ich es richtig und wichtig, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und man diese auch immer wieder erörtert. Insgesamt haben wir aber ein sehr gutes, konstruktives Klima in den Gemeinderatssitzungen. Wir haben schnell einen guten gemeinsamen Nenner gefunden. Ich finde, wir sind gemeinsam, und da möchte ich mein engagiertes Rathausteam unbedingt mit einbeziehen, sehr gut unterwegs, auch was die Entwicklung der Gemeinde angeht.

Das Neubaugebiet "Mühlbacher Pfad". Foto: Lahr

Da haben Sie das nächste Stichwort ja schon geliefert: Wie und wo entwickelt sich die Gemeinde denn gerade?

Auf etlichen Feldern! Der Kindergarten-Neubau, gleich neben der Schule in Billigheim, ist natürlich eine wichtige Entwicklung. Das Vorhaben ist schon weit vorangeschritten, ich bin zuversichtlich, dass die Fertigstellung bis zum Jahreswechsel klappt. Kindergärten und Schulen waren für mich von Anfang an ein großes Thema, auch in Waldmühlbach hat sich da ja zuletzt einiges getan. Ziel ist es, in allen Ortsteilen eine familienfreundliche Infrastruktur vorhalten zu können. Da sind wir auch gut dabei, denken wir darüber hinaus an wunderbare Projekte wie das Spielhaus in Katzental. Wir haben in der Gemeinde drei Grundschulen, die wir dank guter Geburtenzahlen wohl auch weiterhin sichern können. Das ist eine sehr gute Situation, die unsere Attraktivität in diesem Bereich zeigt.

Die Aldi-Ansiedlung in Billigheim verzögert sich derzeit, da die Bauanträge noch vom Landratsamt geprüft werden. Foto: Schattauer

Die scheint auch baulich – also in Form von Nachfrage nach Bauland/plätzen – zu wirken.

In der Tat. Unsere Neubaugebiete haben sich sehr gut entwickelt, aber auch in den jeweiligen Ortskernen werden immer wieder neue Nutzungen gefunden, wie zuletzt etwa in Allfeld in der ehemaligen Volksbank. In der ganzen Gemeinde Billigheim wird rege gebaut, in Sulzbach wird mit dem "Mühlbacher Pfad" ein weiteres Baugebiet in wenigen Wochen erschlossen sein, in Waldmühlbach soll die Erschließung des Gebiets "Reutäcker" ab dem kommenden Frühjahr erfolgen, in Allfeld geht es neben kleineren Abrundungen darum, planungsrechtliche Hürden abzubauen. Es sind nicht zuletzt auch die kurzen Wege, die uns attraktiv machen. Innerorts wie auch in die Umgebung, in Richtung Mosbach und in den Raum Heilbronn.

Ein Auto ist trotz kurzer Wege für die allermeisten dennoch unabdingbar. In Sachen ÖPNV ist schon noch Luft nach oben in Billigheim, oder?

Ja, das stimmt, da sind wie überall im ländlichen Raum sicher noch Verbesserungen drin. Wir sind da auch immer wieder in Gesprächen mit dem Landratsamt, eine wichtige Zielsetzung bleibt dabei, auch landkreisübergreifende Verbindungen herzustellen.

Und wie sieht es mit denen aus, die selbst nicht mehr so mobil sind? Wie kann man denen eine gewisse Mobilität sichern?

In Billigheim sind wir erfreulicherweise in der glücklichen Situation, dass da vieles über die Schiene Familie, Freunde oder Bekannte geleistet wird, diese Systeme funktionieren bei uns noch ausgesprochen gut. Alternativ ist aber auch ein ehrenamtlicher Fahrservice angedacht, den man dann auf Zu- bzw. Anruf in Anspruch nehmen kann. Da sind wir allerdings noch am Anfang der Überlegungen.

Gut organisiert sind auch die zahlreichen Vereine in den Ortsteilen. Wie konnte man denen in zuletzt schweren Zeiten helfen?

Durch intensive Kommunikation und Information. Wobei da vieles selbst schon hervorragend umgesetzt wurde, ganz ohne dass man etwas vorgeben musste. Da muss ich an dieser Stelle mal ein großes Lob aussprechen. Wir werden auch weiter die Vereine nach Kräften und im Rahmen der Möglichkeiten unterstützen. Ich weiß, was wir an den Vereinen haben. Sie sind ein Pfund, mit dem wir wuchern können.

Der neue Standort des Schaltschranks für die Pumpen in Allfeld. Foto: Schattauer

In Sachen Vereinsförderung wird es bei fünf Ortsteilen ein ausgeprägtes Gerechtigkeits- und Gleichheitsbedürfnis geben.

Ja, das stimmt. Die Verbundenheit ist natürlich dort, wo man wohnt. Und dort will man die Förderung auch wahrnehmen. Das ist ja nur natürlich und nicht schlimm. Der Gemeinderat achtet jedenfalls sehr darauf, dass alle gleichermaßen zu ihrem Recht kommen und alle gleich behandelt werden. Aber man muss in diesem Zusammenhang auch sagen, dass das Bewusstsein für die Stärke der Großgemeinde Billigheim wächst. Gewisse Dinge gehen eben nur gemeinsam, viele Ziele sind nur als Gesamtes zu erreichen. Ich denke da an die medizinische oder die Nahversorgung, an die Infrastruktur.

In Sachen Nahversorgung tut sich in Billigheim Bedeutendes. Aldi will sich ja vor Ort ansiedeln. Zu sehen ist vom neuen Markt allerdings noch nichts. Ende 2020 sollte doch Eröffnung sein.

Ja, das war der ursprüngliche Plan, der sich etwas verzögert hat. Die Bauanträge sind gestellt und aktuell in Überprüfung beim Landratsamt. Für die Gemeinde ist diese Ansiedlung ein großer Wurf, die Vorfreude ist enorm. Ich gehe davon aus, dass es nach Überprüfung der baurechtlichen Belange schnellstmöglich auch sichtbar los- und weitergeht.

Hintergrund 13 indiskrete Fragen an den Bürgermeister 1. Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja, der ist auf einen Samstag gefallen und verlief daher eher unspektakulär. Die spätere Aufnahme im Rathaus war umso herzlicher, sodass ich die erste Arbeitswoche im geschmückten Büro verbringen durfte. Auch die Bürger(innen) haben mir [+] Lesen Sie mehr 13 indiskrete Fragen an den Bürgermeister 1. Erinnern Sie sich noch an ihren ersten Tag als Bürgermeister? Ja, der ist auf einen Samstag gefallen und verlief daher eher unspektakulär. Die spätere Aufnahme im Rathaus war umso herzlicher, sodass ich die erste Arbeitswoche im geschmückten Büro verbringen durfte. Auch die Bürger(innen) haben mir einen positiven Start mit großem Rückhalt ermöglicht, wofür ich sehr dankbar bin. 2. Welchen Job außer Bürgermeister könnten Sie sich noch vorstellen? Da ich vielseitig interessiert bin, könnte ich mir auch andere Berufsfelder gut vorstellen. Umgekehrt schätze ich es jedoch sehr, dass der Bürgermeisterberuf so vielgestaltig ist. Es ist für mich erfüllend, Allfeld, Billigheim, Katzental, Sulzbach und Waldmühlbach voranzubringen, um die hohe Lebensqualität für unsere Bürger zu erhalten und – wo möglich – auszubauen. 3. Wenn Sie ihre Gemeinde mit drei Schlagworten beschreiben müssten, welche wären das? Bevorzugte Wohngemeinde mit guter Infrastruktur, insbesondere für Familien, ein reiches Vereinsleben in allen Ortsteilen und kurze Wege sowohl nach Mosbach als auch ins Heilbronner Land. 4. Und sich selbst mit drei Eigenschaften. Bodenständig, verantwortungsvoll, zielstrebig. 5. Bleiben wir bei drei: Ihre drei Lieblingssongs? "Möge die Straße uns zusammenführen" (Markus Pytlik), "Narcotic" (Liquido), "Böhmischer Traum" (Norbert Gälle). 6. Worüber können Sie lachen? Kabarettist Rolf Miller ist Klasse, übrigens wie ich ein Absolvent der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. 7. Und was finden sie zum Weinen/was macht sie traurig? Krieg, unheilbare Krankheiten, Gewaltverbrechen. 8. Wovor haben Sie Angst? Angst ist ein schlechter Begleiter, aber ich sorge mich um gesellschaftliche Entwicklungen, die jüngst in Stuttgart und Frankfurt kulminiert sind. Die Verrohung geht so weit, dass neben der Polizei auch Feuerwehrleute und Rettungskräfte immer öfter körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Ein Gemeinwesen kann aber nur dann gut funktionieren, wenn die Stützpfeiler der Gesellschaft sich auch auf die Unterstützung aller verlassen können. 9. Ihre größte Leidenschaft? Meine Familie. 10. Und Ihre größte Schwäche? Ich habe eine große Schwäche für den Karlsruher SC. Das muss wohl reichen. (lacht) 11. Mit welcher Person der Zeitgeschichte würden Sie gern mal einen Kaffee/ein Bier trinken? Johann Wolfgang von Goethe. 12. Was bedeutet für Sie Glück? Gesundheit als Voraussetzung, der Rest kann in aller Regel geschmiedet werden. 13. Gibt es so was wie ein Lebensmotto für Sie? Man sollte die Dinge so nehmen wie sie kommen, aber man sollte dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte (Curt Götz).

Straßensanierungen und Hochwasserschutz waren/sind ebenfalls bewegende Themen.

Ja, in Sachen Straßen hat sich ja jetzt doch einiges getan. In Sulzbach mit der Hauptstraße, in Allfeld der Schlossberg, die Landesstraßen Sulzbach-Billigheim und Billigheim-Waldmühlbach, aktuell die Elztalstraße in Katzental. Aber das wird ein Dauerthema bleiben, Sanierungen stehen da ja immer wieder an. Beim Thema Hochwasserschutz sind einige Maßnahmen mit dem Ziel "Schutz vor 100-jährigem Hochwasser" getroffen worden. Das Ereignis 2016 war allerdings leider eines, das noch weit über dem 100-Jährigen anzusiedeln war. Bei kleineren Ereignissen in der Folge haben einige Maßnahmen wie die Rückhaltebecken ja auch schon Wirkung gezeigt. Und der neue, hochwassersichere Standort des Schaltschranks für die Pumpen in Allfeld wird nun hoffentlich auch vom Zweckverband in Betrieb genommen, das war leider ein längerer Weg. Zudem konnte die Gemeinde beim Brückengeländer der Landesstraße eine Verbesserung erreichen. Es ist sehr wichtig, dass wir hier gut aufgestellt sind, da gerade nach dem verheerenden Ereignis 2016 Hochwasserschutz ein sehr sensibles Thema ist, das vielen Bürgern nahe geht.

Für die älteren Bürger tut sich unterdessen auch was, am Mühlenweg soll ein neues Seniorenheim entstehen. Wie ist da der Stand der Dinge?

In der Juni-Sitzung des Gemeinderats wurde ein Aufstellungsbeschluss gefasst. Jetzt läuft die Beteiligungsphase für das Vorhaben des ASB, der am Mühlenweg einen Neubau errichten möchte. Vorgesehen sind zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften mit insgesamt 24 Plätzen sowie 20 weitere betreute Wohnungen. Der Gemeinderat steht wie ich auch dem Vorhaben ausgesprochen positiv gegenüber.

Nicht immer positiv war zuletzt die Resonanz zu Radwegen um Billigheim.

Ja, das ist richtig. Der Zustand eines Teilstücks zwischen Billigheim und Katzental wurde da zuletzt vermehrt bemängelt. Aber da ist Abhilfe in Sicht, eine Belagsausbesserung ist in Auftrag gegeben.

Für die Radler soll es also zukünftig angenehmer vorwärts gehen. Wie sieht – mit dem Blick einige Jahre voraus – die Zukunft der Gemeinde aus?

Die großen Themen werden die grundlegenden Aufgaben der Gemeinde bleiben, die Pflichtaufgaben eben. Also die Infrastruktur erhalten, Kindergärten, Schulen, Feuerwehrwesen, Straßen, Kanäle. Das wird uns sehr beschäftigen, da bin ich mir sicher. Wir müssen das Vereinsleben aktiv, die Gemeinde attraktiv halten.

Also eher die kleinen Dinge als das große Rad?

Ja, das kann man so sagen. Pflichtaufgaben – das klingt vielleicht nicht so aufregend. Aber es wird eben so sein, dass das Erfüllen dieser Aufgaben schon Herausforderung genug ist, zumal die Finanzlage schwieriger werden wird. Insgesamt bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir auch in zehn, 15 Jahren noch eine attraktive Gemeinde mit stabilen Einwohnerzahlen sind. Es geht nicht immer um Wachsen, es geht um Erhalt, um Konstanz, um Sicherheit.

Abschließend noch mal den Bogen zum Anfang gespannt: Hat Corona auch bei Ihnen persönlich etwas verändert?

Nein, eigentlich nicht. Ich kann diesem Virus, gegen den es keinen Impfstoff gibt und der so viel Leid bringt, bei aller Bemühung nichts Gutes abgewinnen – mal ganz abgesehen von all den Folgewirkungen für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben. Und Dinge hinterfragen, die Werte von Familie, Freundschaft, Gesundheit oder der Natur ins Bewusstsein rufen – dazu bedurfte es meiner Ansicht nach keiner Pandemie!