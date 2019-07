Von Peter Lahr

Sulzbach. "Einen passenden Beginn für das neue Gremium", sah Billigheims Bürgermeister Martin Diblik am Montagabend bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung in der Sulzbacher Halle. Bevor es allerdings um neue Entscheidungen ging, bedankte sich der Schultes bei Carina Schier, Gottfried Junghans, Bernd Lochner und Karl Maissenhälter. Die "Altgemeinderäte" verließen das Gremium. Dafür rückten sieben Neuzugänge nach und wurden mit den Altgedienten auch gleich vereidigt.

Nachdem die Ausschüsse und Gremien neu besetzt waren, wurde es noch einmal feierlich. Für ihr zehnjähriges kommunalpolitisches Engagement erhielten Elvira Föll, Martin Förch, Ingbert Haaf, Mathias Hennrich, Gottfried Junghans, Bernd Lochner, Karl Maissenhälter, Maik Wagner und Steffen Walter die Ehrennadel des baden-württembergischen Gemeindetages. Gar für 25 Jahre wurde Rainer Walter ausgezeichnet. Letzterer fungiert auch in der neuen Legislaturperiode als erster Bürgermeister-Stellvertreter. Ihm folgen Dr. Dorothee Schlegel und Elvira Föll.

"Der Gemeinderat ist kein Kommunalparlament, sondern ein Teil der Exekutive", erläuterte Bürgermeister Martin Diblik den "Neuen" die Rechte und Pflichten des kommunalpolitischen Ehrenamts.

Kindergarten statt Schulgarten. Erst kommen die echten Bagger, dann wieder die Spielzeug-Bagger. Für den Rohbau des neuen Billigheimer Kindergartens vergaben die Räte in ihrer jüngsten Sitzung ein Dutzend Gewerke. Fotos: Peter Lahr

Über die Schulsozialarbeit an der Werkrealschule Schefflenztal berichtete Sozialpädagogin Michaela Greß. Den präventiven Aspekt der Arbeit hob Bürgermeister Diblik hervor. Zudem konnte er stabile Schülerzahlen vermelden: "Deshalb ist der Bestand der Werkrealschule für die nächsten Jahre gesichert." Auch die Schulsozialarbeit wurde vom Gemeinderat für die nächsten zwei Jahre einstimmig gesichert. Die Kosten für die über die Caritas laufende Stelle teilt man sich mit den Gemeinden Schefflenz und Seckach, sodass der Billigheimer Anteil pro Schuljahr bei 10.500 Euro liegt.

"Viele Aufträge verbleiben in Billigheim oder zumindest im Landkreis", kommentierte Diblik das erste Vergabe-Paket für den Neubau des Billigheimer Kindergartens neben der Grundschule. Nach Sichtung und Überprüfung der Angebote wurden zwölf Gewerke für den Rohbau auf den Weg gebracht (elf davon einstimmig). Die Gesamtsumme des ersten Pakets liegt bei 1,54 Mio. Euro.

Den größten Anteil erhält dabei die Firma Konrad Metz, die für Erdbau- und Rohbauarbeiten gut 582.000 Euro veranschlagt. Die Elektroinstallationen schlagen mit rund 203.000 Euro zu Buche (Firma Keller), Fenster- und Außentüren mit rund 172.000 Euro (Sauer Fensterbau). Für die Wärmepumpe-Heizung und Lüftung erhält die Firma Körber den Zuschlag (rund 152.000 Euro). "Es kann in Kürze losgehen", freute sich der Bürgermeister.

Kontrovers diskutiert, aber dann doch mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen wurde der Einbau einer Ultrafiltrationsanlage für den Hochbehälter Schindersbuckel, der Sulzbach mit eigenem Quellwasser versorgt. Damit dieses seine hohe Qualität auch nach Starkregenereignissen nicht durch "Trübungsüberschreitungen" einbüße, sei die für die Gemeinde 50.000 Euro teure Investition nötig. Die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) erhielt den Auftrag, die Anlage einzubauen (Gesamtkosten knapp 194.000 Euro).

Deutliche Kritik an der HNVG gab es in puncto Hydrantenpflege. So beschrieb ein Feuerwehrmann den Istzustand mancher Wasserentnahme-Armatur als schlicht unbrauchbar. Beim Austausch von 33 Hydranten in Allfeld, Billigheim, Katzental und Sulzbach splittete man die Vergabe. So soll die Firma Meny zum Angebotspreis von 71.500 Euro den Tiefbau übernehmen, während HNVG lediglich den Materialaufwand und Rohrbau übernimmt (rund 26.000 Euro). Hierfür gab es 17 Ja- und eine Nein-Stimme.

"Es wird an der Thematik gearbeitet", bat Bürgermeister Diblik in der Schlussrunde um Geduld. Der Bauantrag für das ASB-Pflegeheim in Billigheim werde derzeit mit dem Landratsamt abgestimmt. Für nächsten Donnerstag, 18. Juli, lud Diblik zur Begehung der Sondermülldeponie ein.