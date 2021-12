Billigheim will sich als Schwerpunktgemeinde im ELR-Förderprogramm bewerben. Den Schwerpunkt will man dabei auf die Ortsmitten der Ortsteile legen. Foto: Brunhild Wössner

Von Brunhild Wössner

Billigheim. Zum Abschluss des Jahres 2021 nahmen Räte und Verwaltung aus Billigheim besonders die künftige Ortsentwicklung in den Blick. "Das steht heute im Mittelpunkt der Sitzung", sagte Billigheims Bürgermeister Martin Diblik eingangs. Anschließend erläuterte Ines Breiding vom IFK-Ingenieurbüro Mosbach nähere Einzelheiten.

Denn die Gemeinde will sich als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) bewerben. Billigheim wurde bereits 2007/2008 in das ELR-Förderprogramm aufgenommen und ist laut Breiding seitdem "rege dabei". In dem spezielleren Förderprogramm erhalten die begünstigten Schwerpunktgemeinden über einen Zeitraum von fünf Jahren eine erhöhte Förderung – einen um zehn Prozent höheren finanziellen Fördersatz für gemeinwohlorientierte Projekte, statt 40 sind es dann 50 Prozent.

Allerdings muss man sich dafür bewerben. Die Inhalte dieser Bewerbung will man unter anderem in Klausurtagungen des Gemeinderates erarbeiten, wobei das besondere Augenmerk auf Schwerpunktbereiche wie etwa die Ortsmittelpunkte gelegt werden soll. Von der örtlichen Verwaltung über das Landratsamt verläuft der Antragsweg nach Stuttgart, wo dann die Genehmigungen erfolgen, Projekte zu fördern. Im Erfolgsfall ist man als Schwerpunktgemeinde für fünf Jahre anerkannt und geförderte Projekte werden mit dem erhöhten Fördersatz bezuschusst. Das bedeutet im Vorfeld natürlich eine Menge Arbeit für die Gemeinde, die sich dann auch im Hinblick auf die Haushaltsplanung besonders Gedanken machen sollte, was "geballt vorangebracht werden soll und besonders unter den Nägeln brennt", so Breiding.

Dafür werde unbedingt die "aktive Mitarbeit der Bevölkerung" sozusagen als Ideengeber benötigt. In ihrem skizzierten Zeitplan nimmt eine Erhebung mittels Fragebogen breiten Raum ein. Bereits im Januar sollen die Bögen als Beilage dem Amtsblatt und über die Webseite der Gemeinde verfügbar gemacht werden. Breiding erhofft sich dabei zahlreiche Rückmeldungen, etwa über die Zufriedenheit der Bewohner mit ihren Ortsteilen und welche Projekte sie gerne realisiert sähen. Wegen der Corona-Pandemie wird eine Bürgerversammlung in Präsenz in den März verschoben. Im Mai soll dann der Gemeinderat, der die Projekte mittragen muss, abstimmen. Bereits im Frühjahr 2023 hofft Breiding, mit den ersten Projekten loslegen zu können.

Auf Nachfrage von Gemeinderätin Dr. Dorothee Schlegel (SPD) erwiderte Breiding, dass ein großes Interesse der Bevölkerung eine "Garantie" dafür sei, dass "die Ortsteile vorankommen". Was das Engagement der Gemeinderäte angehe, sei es ihre Aufgabe, den Gedanken der ELR-Bewerbung in "die Bevölkerung zu tragen". Daniel Fichter (CDU) wollte wissen, ob in den Ortsteilen wohnende Personen gezielt angeschrieben würden, was Breiding zusagte. Weiter interessierte ihn, ob es in der Verwaltung einen Ansprechpartner bezüglich des ELR-Projekts gebe. Das interessierte auch Steffen Jung (CDU), der auf die personelle Situation in der Gemeinde hinwies. Jung erwartet "eine Flut von Anträgen" zusätzlich zu denen, die jetzt schon intensiv begleitet werden müssten. Diblik verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass man das IFK-Ingenieurbüro an der Seite habe und im Austausch mit anderen Gemeinden sei. Und obwohl Breiding in dieser Hinsicht beruhigte, meinte Gemeinderat Rolf Nohe (SPD), dass es im Billigheimer Bauamt, das nur mit einer Person besetzt sei, "sehr eng werden könnte". Wunsch der SPD sei es deshalb, hier Personal aufzustocken. Am Ende stimmte der Gemeinderat einstimmig für die Erarbeitung der Bewerbung mit Kosten von rund 14.000 Euro und Diblik freut sich auf ein "spannendes Projekt".

Ein Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Fotovoltaikanlage Gewann Büchlein" in Waldmühlbach wurde danach in kürzester Zeit gefasst. Denn so Diblik, "das Projekt ist in groben Zügen schon bekannt". Auf einer Fläche von elf Hektar möchten die Bürgerenergiegenossenschaft Billigheim, die Gemeinde und die Zeag (zusammen: Neue Energie Billigheim, kurz NEB) eine Fotovoltaikanlage betreiben. Die Anlage soll 4600 Tonnen CO2 einsparen und Energie für ungefähr 4000 Haushalte produzieren. Zwei Standorte im Gewann Büchlein bieten sich hinsichtlich geringer Sichtbarkeit, niedriger Bodenwerte und guter Topografie an. Diese Flächen gliedern sich in 19 Flurstücke mit 17 Eigentümern. Die Anlage sei für eine Energieleistung von 11,5 Megawatt-Peak ausgelegt. Die leicht schräg und in Richtung Süden ausgerichtete Anlage, sei "top", so ein Vertreter der Zeag. Die Standortanalyse habe ergeben, dass eine Blendung ausgeschlossen und nur eine geringe Sichtbarkeit gegeben sei.