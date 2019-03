Billigheim-Allfeld. (cen) Sich auf schnelle Hilfe in einer lebensbedrohlichen Situation verlassen können, das möchte jeder. Doch was, wenn es bereits nach der in Baden-Württemberg geltenden Hilfsfrist von 15 Minuten zu spät ist? In Allfeld und Umgebung können die Menschen in diesem Fall auf die Helfer vor Ort des DRK Billigheim-Allfeld zählen, die in Ergänzung zum Rettungsdienst alarmiert werden und den Ort des Geschehens meist schneller erreichen als letzterer. "Zwar dürfen wir keine Medikamente verabreichen wie der Notarzt, aber unsere Anwesenheit beruhigt die Menschen", erklärt Urban Fuchs, Bereitschaftsleiter des DRK Billigheim-Allfeld, "und dies schon seit über 20 Jahren."

Doch für Materialen und alles rund ums Einsatzfahrzeug brauche es vor allem Geld. Das Allfelder DRK sei auf Spenden angewiesen. Und so konnte Karlheinz Walter, Vorsitzender des DRK Billigheim-Allfeld, wie er es in seiner Ansprache im Schulungshaus des DRK Ortsvereins Billigheim-Allfeld dieser Tage formulierte, seinen Ohren kaum trauen, als ihn Silke Fleckenstein vom Rockbesen Allfeld telefonisch über deren Spende an das DRK über 2000 Euro informierte. Der Rockbesen zählt aktuell 19 Mitglieder und engagiert sich seit 1999 für das ortsinterne Gemeinwohl. "Einen Mitgliedsbeitrag gibt es bei uns nicht. Die Spende konnten wir durch den von uns initiierten Allfelder Weihnachtsmarkt finanzieren", meint Silke Fleckenstein.

Im Namen des DRK bedankte sich Walter herzlich für den "beachtlichen Betrag", der schon bald zum Kauf eines neuen Digitalfunkgerätes verwendet werden soll. In Zukunft freuen sich die derzeit 23 Mitglieder der aktiven Bereitschaft und die sechs Helfer vor Ort aber auch über jugendliche Unterstützung.