Von Heiko Schattauer

Mosbach/Hamburg. Am Ende wurde es doch noch mal eng, oder besser: heiß! Mit maximal 80 km/h und maximal aufgedrehter Heizung (bei 32 Grad Außentemperatur) retteten Simone Konrad und Andreas Stammel nach 7500 Kilometern über die Ziellinie der Benefizrallye "Baltic Sea". Die Kühlung des alten Jeeps mit der Startnummer 215 hatte auf den letzten 100 Kilometern wieder die gleichen Funktionsschwierigkeiten wie schon auf den allerersten, damals noch auf dem Weg zum Start der besonderen Rundfahrt für den guten Zweck (wir berichteten bereits).

Zur Erinnerung: Mitte Juni waren die beiden Mosbacher Konrad und Stammel (im Jeep CJ) sowie Mirko Urmösi aus Asbach und Fred Beyer aus Aglasterhausen (im Toyota Landcruiser) als Team "Kreizgelenkverreisser" nach Hamburg aufgebrochen, um von dort aus in 16 Tagen zehn Länder zu durchqueren und 7500 Kilometer möglichst unbeschadet zur absolvieren. Ziel war dabei nicht nur, am 30. Juni pünktlich wieder zurück in der Hansestadt zu sein. Sondern auch möglichst viel Unterstützung für eine gute Sache "einzufahren". Im Fall der Kreizgelenkverreisser profitieren der Ambulante Kinderhospizdienst Neckar Odenwald Kreis und das Tierheim Dallau von der Abenteuerlust der Autoliebhaber. Die 750 Euro zugunsten eines Charityprojekts, die vom Veranstalter der Rallye als Mindestsumme für jedes Teilnehmerteam vorgegeben waren, hat man längst und deutlich überschritten. Ein gesonderter Beitrag zur Spendenübergabe folgt.

Schon bei Tour-Halbzeit hatten die Baltic-Sea-Teilnehmer aus der Region Abenteuerliches zu berichten. Im zweiten Teil der Rallye ging es vom Nordkap über Finnland Richtung russische Grenze. "Wir hatten das Glück, dass unsere Einreise trotz vieler Formalitäten und auch sehr intensiver Kontrolle der Autos recht zügig über die Bühne ging", erklärt Simone Konrad, inzwischen zurück im Odenwald. "Andere Teams hatten leider nicht so viel Glück und standen teilweise über neun Stunden an der Grenze."

Geschafft: Die beiden alten Geländewagen der Kreizgelenkverreisser schafften es ins Ziel der 7500 Kilometer langen Baltic-Sea-Rallye. Foto: zg

In Richtung Murmansk unterwegs, bereiteten den Kreizgelenkverreissern nicht nur "die zum Teil riesigen Schlaglöcher" Herausforderungen. Auch die Navigation ohne Navi gestaltete sich schwierig. Nächstes großes Zwischenziel war Sankt Petersburg: Wir haben in zwei Tagen drei Tagesetappen gefahren, damit wir in Sankt Petersburg etwas mehr Zeit haben", skizziert Andreas Stammel die individuelle Tourgestaltung. "Nach der russischen Einsamkeit haben uns die vielen Menschen und Autos in Sankt Petersburg fast erschlagen", sagt Simone Konrad: "Aber die Stadt selbst ist wunderschön." Ehe man in die wunderschön erschlagende Metropole einfahren konnte, war allerdings noch ein Reifenschaden zu beheben. Dabei begeisterte die Hilfsbereitschaft der einheimischen Russen. Nachdem das Ersatzrad montiert war, flickten die den kaputten Reifen - "nachts um 12 Uhr!", wie Konrad berichtet.

Auch hier hatten die Kreizgelenkverreisser das Glück auf ihrer Seite: Ein anderes Team wartete schon mal 24 Stunden am Polarkreis auf den Abschlepper. Auch wenn für die Ausreise von Russland nach Estland ein wenig (mehr) Geduld nötig war, bekräftigen die Rallyefahrer aus der Region: "Unser Eindruck von Russland ist durchweg positiv und wir werden dieses Land sicherlich noch einmal mit etwas mehr Zeit bereisen."

Über Estland, Lettland und Litauen ging es weiter nach Polen - das mittlerweile zehnte Land der Tour. Via Danziger Bucht und Usedom führte der Weg schließlich zurück nach Hamburg, inklusive heißer Endphase. Trotz erzwungenem Tempolimit schafften es die Kreizgelenkverreisser, das Zeitfenster für den Zieleinlauf (gerade mal zwei Stunden) einzuhalten.

"Wir haben in allen zehn Ländern nur positive Erfahrungen machen dürfen, haben tolle Menschen kennengelernt, sowohl Einheimische als auch andere Teammitglieder", fasst Simone Konrad zusammen, die von einem Erlebnis, "das wir sicherlich nie vergessen werden" spricht.

Sahnehäubchen ist für sie natürlich noch der "riesigen Spendenbetrag", den man einfahren konnte. Alle Teams zusammen (gestartet waren 280) brachten es auf rund 600.000 Euro!