Als offensichtliches Symbol für den Ortsnamen wurde eine rote Kirche auf grünem Grund gewählt - ein redendes Wappen also. Zurückzuführen ist es auf ein Siegel aus dem 19. Jahrhundert und wurde bereits im Jahre 1908 angenommen.

Von Bernd Kühnle

Neunkirchen. Wenn Leo Wirth über seine Heimat Neunkirchen berichtet, vergehen schnell ein paar Stunden, in denen sich ein Zuhörer nicht eine Sekunde langweilt. Als hervorragender Beobachter und begnadeter Erzähler zieht er den still Lauschenden in seinen Bann und führt ihn durch die Welt, wie sie um die Mitte des letzten Jahrhunderts im Odenwald aussah. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sein Sohn Rainer ihn immer wieder drängte: "Vadder, schreibs uff!", wenn er wieder einmal ergriffen die Geschichten seines Vaters verfolgt hatte.

"Dabei kam mir die Erkenntnis, dass dieses Wissen, wenn es nicht festgehalten würde, für künftige Generationen unwiederbringlich verloren geht", gibt er seine Motivation bekannt, die ihn schließlich bewog, die beiden gut recherchierten Heimatbücher "erlebte Geschichte" und "wie es früher war" über seinen Heimatort Neunkirchen zu verfassen. Darin bewegt Leo Wirth sich in leichtem Plauderton von seiner Jugendzeit (Jahrgang 1934) und dem Schulleben, das sich vielfach noch unter den landwirtschaftlichen Zwängen des Alltags unterordnen musste, bis in die prägenden Erlebnisse der Kriegsjahre.

Hintergrund Neunkirchen in Zahlen > Einwohner: 1864 > Gemarkungsfläche: 1595 ha > Höhenlage: 330 m über NN > Ortsteile: Neunkirchen (1721 Einwohner) Neckarkatzenbach (143 Einwohner) Neunkirchen: Ein kleines „s“ hinzugefügt und schon wird aus dem Kirchendorf das [+] Lesen Sie mehr Neunkirchen in Zahlen > Einwohner: 1864 > Gemarkungsfläche: 1595 ha > Höhenlage: 330 m über NN > Ortsteile: Neunkirchen (1721 Einwohner) Neckarkatzenbach (143 Einwohner) Neunkirchen: Ein kleines „s“ hinzugefügt und schon wird aus dem Kirchendorf das „Kirschendorf“. Mehrere Tage lang feiert man hier jedes Jahr das „Neikercher Kerschefest“ mit allem, was dazu gehört: Krönung der Kirschhoheiten, großer Umzug und alles rund um das rote, süße Früchtchen. Neckarkatzenbach: Im Dorf lockt das Heuhotel mit besonderem Übernachtungserlebnis. Drumherum lassen sich bei Wanderungen Minneburg (auf Gemarkung Neckarkatzenbach gelegen), Neckar-steig oder das Geotop des Jahres 2018 (Mittelberg) in Augenschein nehmen. > Geschichte: Im 13. Jahrhundert gehörten beide Dörfer sowie die benachbarten Burgen Stolzeneck und Minneburg zum Reichsterritorium um Wimpfen. Nach dem Zusammenbruch der Reichsherrschaft gelangte die Minneburg schrittweise in den Besitz der Dorfherrschaft von Neunkirchen und Neckarkatzenbach. Beide Dörfer fielen 1803 an das spätere Großherzogtum Baden. > Ausflugstipps: Sowohl die Minneburg als auch die Burgruine Stolzeneck sind mit ihren herrlichen Ausblicken aufs Neckartal nicht nur was für Mittelalter- und Burgenliebhaber. In der Gemeinde findet sich mit dem Haus Stumpf zudem das einzige Vier-Sterne-Hotel weit und breit. > 1 Klang In der Kirchengemeinde werden auch Kirchenglocken gegossen. Mit der Fa. Bachert hat eine der letzten Glockengießereien in Deutschland seit 2018 hier ihr Zuhause. > 1 Kirschenbaum wird für jedes Paar, das sich in Neunkirchen das Ja-Wort gibt, gepflanzt. Der bleibt übrigens auch stehen, wenn es nicht so klappt mit der Liebe. > 9 Kirchen sind im Namen versprochen. Vier gibt es in der Gemeinde, zwei direkt im Hauptort. Was für eine Gemeinde dieser Größe aber wohl durchaus ausreichend ist.

Das wohl einschneidendste Erlebnis war dabei ein Flugzeugabsturz, bei dem ein Flugzeugführer aus dem benachbarten Breitenbronn mit seiner He 111 die Kuppel der evangelischen Kirche herabriss und dabei fünf deutsche Soldaten starben. Ein weiterer Flugzeugabsturz brannte sich der Dorfjugend ebenso ins Gedächtnis wie die schlimmen Bombernächte und die Ereignisse, nachdem die Besatzungsmächte und die Kriegsflüchtlinge das Dorfleben verändert hatten.

Nachdem Leo Wirth die Volksschule verlassen hatte, musste er im elterlichen Betrieb mitarbeiten, bis er nach einer entsprechenden Ausbildung zuerst von der Gemeinde, dann vom Kreis als Straßenwart übernommen wurde und damit die Stelle seines Vaters übernahm. Nach einer Umschulung konnte er sofort, nachdem er die Prüfung als Industriekaufmann bestanden hatte, als Gemeinderechner bei der Gemeinde eintreten, eine Beschäftigung, der er bis zu seiner Rente 1994 nachging.

Aus der Ehe mit seiner Frau Irmgard, geborene Knirsch, die er 1959 heiratete, gingen 1961 Sohn Rainer, heute Kreisjugendreferent des NOK und 1963 Tochter Ingrid, die als Erzieherin bei der Johannes Diakonie tätig ist, hervor. Einen Teil seiner Freizeit widmete Wirth der Jugend des Fußballvereins, die er 20 Jahre lang betreute und zehn Jahre lang als Jugendleiter führte. Bedauernd stellt Wirth heute fest: "Wo früher sieben Jugendmannschaften den Sportverein belebten, hat man heute Mühe aus sieben Ortschaften eine Mannschaft hervorzubringen." Für dieses Engagement wurde er zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt und erhielt die goldene Ehrennadel.

Eine weitere Leidenschaft galt dem Cäcilienchor der katholischen Kirche, dessen Leitung er von seinem Vater übernahm und in dem er 50 Jahre auch als Sänger tätig war, bis er zu seinem Abschied zum Ehrenvorstand befördert wurde. "Fünf Pfarrer hab ich dabei verschlissen", meint er augenzwinkernd, "aber bevor ich feststellen musste, dass die falsche Tonlage im Chor ihren Ursprung bei mir hat, habe ich mich zurückgezogen."

Ein einschneidendes Erlebnis war für den noch jungen Leo gewesen, als er in Neunkirchen in Berührung mit den Flüchtlingen und Heimatvertriebenen kam und damit das Leid erlebte, das diese Menschen erdulden mussten. Dies nahm er nicht klaglos hin, sondern fasste den Entschluss, seinen aktiven Beitrag bei der Aussöhnung der Völker zu leisten, indem er bei der Südmährer Landsmannschaft tätig wurde. Auch hier wurde er mit dem Südmährer Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Darüber hinaus wurde ihm schon 1991 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für sein breites gesellschaftliches Engagement verliehen. Die bislang letzte Auszeichnung erfolgte 2015 mit der Verleihung der Ehrennadel der Gemeinde in Gold als Anerkennung seiner Leistungen um die Erhaltung der Heimatgeschichte und die vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Es besteht durchaus die Hoffnung, dass ein weiteres literarisches Werk die Gemeinde und den Kreis bereichert, denn Leo Wirth hat bereits im Bereich der Dialekte in und um Neunkirchen umfassende Recherchen unternommen und Unterlagen zusammengetragen, welche förmlich danach lechzen, veröffentlicht zu werden. Diesem Vorhaben steht allerdings leider noch der Kostenaufwand im Wege, was allerdings vielleicht durch einen entsprechenden Sponsor gelöst werden könnte.