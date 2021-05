Waldbrunn. (hof) In der jüngsten Sitzung der Gemeinderats Waldbrunn gaben die Räte den Auftrag zum Verkauf mehrerer Grundstücke in verschiedenen Ortsteilen. Doch zunächst ging es darum, weitere Bauplätze zu schaffen. Nachdem in vorausgegangenen Sitzungen bereits das Baugebiet "Auf der Höhe" in Mülben mit zwölf Bauplätzen initiiert worden war, ging es nun um die Behandlung von Einwendungen, die nach der ersten Offenlage eingegangen sind.

Anwohner hatten diverse Kritikpunkte vorgebracht, die teilweise berücksichtigt wurden. So verlegten die Planer den Wendehammer, sodass der Abstand zu einem Wohnhaus größer wird. Da im Rahmen der Erschließung und Bebauung eine Wiese zum Großteil versiegelt wird, fordert der Nabu Waldbrunn bei der Ausweisung neuer Baugebiete die Festschreibung weitergehender Bedingungen. Verwaltung und Gemeinderat seien hier gefordert, wenn man Verantwortung für die Lebensgrundlagen von Mensch und Natur ernst nehme. Zur Bewältigung von Starkregenereignissen und Trockenperioden sei der Einbau von Zisternen dringend erforderlich. Großflächige Dachbegrünungen erhöhten die Sicherheit der anliegenden Immobilien bei heftigen Regenfällen zusätzlich, betont der Verband. Zusätzlich fordert der Nabu, im Bebauungsplan festzuschreiben, dass nur sogenannte Plusenergiehäuser gebaut werden dürfen.

Der Gemeinderat folgte diesen Anregungen nur in geringem Maße. So werden wasserdurchlässige Beläge und insektenschonende Beleuchtung vorgeschrieben sowie die Pflanzung heimischer Bäume und Sträucher empfohlen. Garagen mit Flachdach sollen begrünt und Schottergärten ausgeschlossen werden. Auf die Verpflichtung zum Bau von Zisternen wurde ebenso verzichtet wie auf den Bau von Fotovoltaikanlagen.

Da im Umfeld des Baugebiets das Vorkommen von Feldlerchen festgestellt wurde, werden diverse Ausgleichs- und Schutzmaßnahmen ergriffen, um den Bestand zu wahren. Um die Feldlerche und weitere Singvögel zu schützen, beschloss der Gemeinderat den Abschluss eines Vertrags mit dem Landkreis zur Anlage einer knapp 3000 qm großen Blühwiese. Die eingegangenen Einwände und deren Behandlung wurden den Verwaltungsvorschlägen entsprechend ebenfalls einstimmig beschlossen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt beschloss man die Vereinheitlichung von Verträgen, Entgelten und Produkten im Rahmen der neuen Benutzungsordnung der "Komm.ONE", einer Anstalt des öffentlichen Rechts, die aus der Fusion dreier Zweckverbände mit der Datenzentrale Baden-Württemberg entstand. Ziel der Fusion ist der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen Informationstechnologie (IT) in ganz Baden-Württemberg. Hier muss eine Vereinheitlichung der Verträge vorgenommen werden. Obwohl die Fusion mit Synergieeffekten beworben wurde, muss Waldbrunn künftig 82.000 Euro an Gebühren abführen und damit eine Kostensteigerung von ca. 10.000 Euro/Jahr hinnehmen. Der Beschluss erfolgte dennoch einstimmig.

Anschließend vergab der Gemeinderat fünf Bauplätze im Baugebiet "Hahnenfeld III" in Strümpfelbrunn zum Quadratmeterpreis in Höhe von 137 Euro. Die Bauplätze sind alle rund 600 qm groß. Da auch der Ortschaftsrat den Bewerbern zugestimmt hatte, folgten die Gemeinderäte dessen Votum. Insgesamt entstehen in diesem Gebiet 21 neue Bauplätze, die bereits alle reserviert sind.

Zwei Bauplätze im Gewerbe- und Mischgebiet "Waldbrunner Höhe" in Oberdielbach (1200 bzw. 2800 qm groß) wurden zum Quadratmeterpreis von 53 Euro vergeben. Auch hier schloss sich der Gemeinde- dem Ortschaftsrat an. Die Erschließung soll Ende Mai abgeschlossen, elf neue Bauplätze sollen dann baureif sein.

Im Baugebiet "Wilhelmstraße-Erweiterung" in Weisbach entstehen bis Ende des Monats fünf Bauplätze, die 89 Euro/qm kosten. Insgesamt entstehen hier fünf, auf der gegenüberliegenden Straßenseite vier Plätze, die bereits alle reserviert sind. Auf Empfehlung der Ortschaftsrats vergab der Gemeinderat vier Bauplätze (630 bis 910 qm groß).

Da die 27 Kreiskommunen beschlossen haben, künftig einen "Gemeinsamen Gutachterausschuss Neckar-Odenwald-Kreis" zu bilden, musste das bisherige Gremium der Winterhauchgemeinde abgewickelt werden. Außerdem war ein Beschluss erforderlich, dem gemeinsamen Ausschuss beizutreten und die entsprechende Satzung zu verabschieden.

Da nach Einführung des digitalen Behördenfunks nun auch die Feuerwehren im Neckar-Odenwald-Kreis mit entsprechenden Geräten ausgestattet werden müssen, beschloss der Gemeinderat, sich einer entsprechenden Kreis-Ausschreibung anzuschließen. Für die Waldbrunner Abteilungswehren werden drei Feststationen in den Gerätehäusern Strümpfelbrunn, Schollbrunn und Waldkatzenbach sowie acht Fahrzeugfunkgeräte und ein Handfunkgerät ausgeschrieben. Die Beschaffung der benötigten Ausstattung soll bereits in diesem Haushaltsjahr erfolgen, ließ Bürgermeister Markus Haas wissen.