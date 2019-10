Obrigheim. (rp/rnz) Es geht schon eine Weile außen rum, es geht aber auch voran: Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden aktuell die Bauarbeiten für die Fahrbahndecken-Erneuerung an der Bundesstraße B292 zwischen dem Abzweig der K3939 Asbacher Höhe und dem Abzweig der L636 beim Anschluss Obrigheim-West erledigt. Die Fahrbahn muss aus Altersgründen und zur Beseitigung von Schäden infolge hoher Verkehrsbelastung einschließlich der Anschlussäste erneuert werden.

Für die Ausführung des Bauabschnitts II wird der Verkehr nun auf der B292 (Fahrtrichtung Mosbach-Aglasterhausen) voraussichtlich vom kommenden Freitag, 18. Oktober, an und bis 15. November (dann soll die Sanierung abgeschlossen sein) auf der bereits neu hergestellten bergseitigen Fahrbahnhälfte geführt - also der eigentlichen Gegenfahrbahn. Während dieses Zeitraums sind beim Knotenpunkt "Obrigheim/Kraftwerkstraße-Zufahrt" die beiden Ausfahrten aus der B292 und die Einfahrten in die B 292 sowie die Kraftwerkstraße im Knotenpunktbereich voll gesperrt. Der Verkehr auf der Hauptstraße, der in Richtung dieses Knotenpunktes fahren möchte, wird innerörtlich umgeleitet. Die Kraftwerkstraße selbst wird (in Richtung KWO/Mörtelstein) laut Auskunft des Regierungspräsidiums nicht gesperrt.

Wie bisher werden die Verkehrsteilnehmer von Aglasterhausen kommend in Fahrtrichtung Mosbach ab der Einmündung B292/K3939 (Asbacher Höhe) ausgeleitet und über die K 3939 nach Asbach und weiter über die L590 und K3942 nach Obrigheim geführt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

"Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 15. November, andauern", heißt es vonseiten des RP zum weiteren Verlauf. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 750.000 Euro und werden vom Bund getragen.