B27 bei Mosbach/Neckarzimmern. (RNZ/rl/car) Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der B27 beginnen nun eine Woche später, als ursprünglich angekündigt, nämlich am 11. Mai. Die Vorarbeiten für die Verkehrssicherung und Einrichtung der Umleitungsstrecken werden bereits ab dem 6. Mai geleistet. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemeldung mit.

Die Arbeiten ab 6. Mai 2020 wirken sich noch nicht auf die Verkehrsteilnehmer aus. Erst ab Montag (11. Mai) erfolgt die Teilsperrung zwischen Gundelsheim und dem Mosbacher Kreuz. Der Verkehr wird dann über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke geleitet. Grund für die Verzögerung sei der erhöhte Abstimmungs- und Koordinierungsaufwand zwischen den beteiligten Trägern und Lieferanten.

Nach derzeitigem Stand geht das Regierungspräsidium weiterhin von einer Gesamtbauzeit von rund zehn Wochen aus.

Update: 22. April 2020, 11 Uhr

Die Fahrbahnsanierung der Bundesstraße B27 zwischen Mosbacher Kreuz und der ehemaligen Fährzufahrt bei Hassmersheim soll am 27. April beginnen. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Dienstag mit. Von den Bauarbeiten sind auch die Ortsdurchfahrten von Neckarzimmern und Steinbach betroffen.

Die Asphalt-Fahrbahn auf 5,2 Kilometer sei größtenteils 30 Jahre und sei durch die stetig wachsende Verkehrsbelastung teil schwer beschädigt, was die Erneuerung nötig mache. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht werden Schadstellen im Fahrbahnbereich beseitigt. In der Ortsdurchfahrt von Neckarzimmern werden zur Reduzierung des Verkehrslärms die beidseitig am Fahrbahnrand befindlichen 30 Zentimeter breiten Pflasterstreifen sowie die gepflasterten der Teilung dienenden Fahrbahnflächen zurückgebaut.

Die Bauarbeiten sollen etwa zehn Wochen dauern. In den ersten fünf Wochen soll der B27-Verkehr zwischen Mosbach und Gundelsheim nur im Einbahnverkehr in Fahrtrichtung Heilbronn laufen. Dabei soll jeweils auf der gesperrten Fahrbahnseite gearbeitet werden.

Für die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Neckarzimmern, muss die B27 dann fünf Wochen voll gesperrt werden. Dabei werden auch verschiedene Kanalhaltungen in Neckarzimmern saniert sowie neue Wasser- und Gasleitungen verlegt.

Der Anliegerverkehr zwischen dem Mosbacher Kreuz und dem Ortseingang von Neckarzimmern sowie zu dem Gewerbegebiet Neckarelz (Hohlweg), dem Bundeswehrdepot und der Firma Inast Abfallbeseitigungs GmbH, ist nur zeitweise eingeschränkt. Die Sperrungen werden durch Arbeiten an einem Wochenende und nachts begrenzt.

Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die Wehrbrücke bei Gundelsheim – L 588 Hassmersheim – B 292 Neckarbrücke bei Neckarelz zum Mosbacher Kreuz.

Während der Bauzeit kann es zeitweise für den örtlichen Anlieger- und Anlieferverkehr in Neckarzimmern und Steinbach zu Beeinträchtigungen kommen.

Die genauen Termine für die unterschiedlichen Verkehrsführungen werden nach Auftragsvergabe zeitnah veröffentlicht.

Hinweis: Die für den 1. April vorgesehene Informationsveranstaltung wird wegen des Coronavirus abgesagt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird die betroffenen Anwohner stattdessen schriftlich informieren.

Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen gibt es unter www.vm.baden-wuerttemberg.de und www.baustellen-bw.de. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download gibt es unter https://www.svz-bw.de