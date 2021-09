Die Parkplätze an der Hauptstraße fallen während der Bauphase an der Bundesstraße 27 weg. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Baustellen bedingen Behinderungen. Das ist nicht nur eine schöne Alliteration, sondern in aller Regel auch eine unschöne Zwangsläufigkeit. Die Intensität der Behinderungen, die eine Baumaßnahme mit sich bringt, variiert allerdings je nachdem, wo gebaut, saniert oder erweitert wird. Im Fall der nahenden Baumaßnahmen an der Hauptverkehrsader in Mosbach darf man allerdings von einer recht hohen Behinderungsintensität ausgehen, zumal die eigentlichen Arbeiten auch noch einige Nebenwirkungen auslösen.

Um was geht’s genau? Ab kommendem Montag, 27. September, wird es eng in der viel befahrenen Ortsdurchfahrt von Mosbach – die Sanierung der Bundesstraße 27 zwischen der Kistnerstraße und der Amthausstraße läuft an. In einer Gemeinschaftsmaßnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Stadtwerke Mosbach und der Stadt Mosbach sollen neben den Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auch Tiefbauarbeiten an der Versorgungsinfrastruktur absolviert werden. Sofern es die Witterung zulässt und alles reibungslos läuft, soll die Gesamtmaßnahme innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein, heißt es vom Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung. Rund eine Million Euro sind für Sanierung und Ausbau veranschlagt.

Starke Schäden weist die viel befahrene B 27 im Teilstück zwischen Kistner- und Amthausstraße auf (siehe Aufnahme). Ab Montag wird der Abschnitt aufwendig saniert und ausgebaut. Behinderung sind vorprogrammiert. Foto: Heiko Schattauer

"Aufgrund der Fahrbahnsanierung im Vollausbau kann in dem genannten Teilstück der B27 während der gesamten Bauzeit der Verkehr nur einspurig geführt werden", erklärt Clara Reuß, Sprecherin des Regierungspräsidiums. In Fahrtrichtung Neckarelz bleibe der Verkehr in allen Bauabschnitten freigegeben. Wer allerdings in Richtung Buchen unterwegs ist, muss ab Montag um das Nadelöhr (die Fahrbahn verjüngt sich hier bislang auf eine Spur) herumfahren. Der Verkehr wird über die Kistner- und Hauptstraße Richtung Osten umgeleitet.

Doch die Maßnahme wirkt noch weiter: Damit das Linksabbiegen von der Kistnerstraße in die Hauptstraße sichergestellt werden kann, wird nämlich die Alte Bergsteige in Fahrtrichtung Bundesstraße gesperrt. Überdies entfallen die Parkplätze in der Hauptstraße zwischen Kistnerstraße und Sulzbacher Straße.

Zu den Hintergründen der aufwendigen Baumaßnahme erklärt das Regierungspräsidium als Bauherr: "Aufgrund von Rissbildungen und Setzungen im Asphaltbelag ist eine Sanierung des Streckenabschnittes dringend erforderlich. In diesem Zusammenhang wird auch die Rechtsabbiegespur in die Amthausstraße verlängert, sodass künftig zwischen der Kistnerstraße und Amthausstraße eine durchgängige Rechtsabbiegespur zur Verfügung steht." Nach der Baumaßnahme soll also auch das genannte Nadelöhr unmittelbar nach der Ampelanlage an der Einmündung Kistnerstraße entfallen, da dann bis zur Kreuzung bei der Polizei zwei Fahrspuren bestehen (wovon eine zur Abbiegespur Richtung Krankenhaus/Sulzbach wird).

Die vom hohen Verkehrsaufkommen stellenweise massiv gezeichnete Fahrbahn soll im Zuge der Baumaßnahme wieder in einen adäquaten Zustand versetzt werden. "Um eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen, wird die Fahrbahn grundhaft im Vollausbau saniert. Das bedeutet, dass der komplette Asphalt und die Schottertragschicht durch einen tragfähigen Untergrund und eine neue Asphaltdecke ersetzt werden", erklärt dazu die RP-Sprecherin. Die Setzungen und Beschädigungen im Asphaltbelag sind nahezu ausschließlich dem Schwerlastverkehr geschuldet, wie Clara Reuß auf RNZ-Nachfrage anhand eines Beispieles verdeutlicht: "Eine Lkw-Achse mit zehn Tonnen entspricht rund 15.000 Pkw-Überfahrten."

Wo schon einmal gegraben und gebaut wird, kommen auch die Stadtwerke Mosbach ins Boot. Die nutzen nämlich die Bauarbeiten und erneuern die vorhandenen Wasserleitungen. Zudem soll in der letzten Bauphase der Maßnahme die Asphaltdecke zwischen Kistnerstraße und Eisenbahnstraße (durch das "Mosbacher Loch") im Zuge von Wochenendbaustellen mit halbseitiger Sperrung und Verkehrsregelung durch Ampeln erneuert werden.

Update: Dienstag, 21. September 2021, 18.19 Uhr