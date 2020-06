Gestern rollte der Verkehr (zumindest in eine Richtung) noch durch Neckarzimmern. Ab heute ist die Ortsdurchfahrt wegen der Bauarbeiten gesperrt. Foto: Stephanie Kern

Mosbach/Neckarzimmern. Die Fahrbahndeckenerneuerung der Bundesstraße B27 zwischen dem Mosbacher Kreuz und dem ehemaligen Fähranleger bei Neckarzimmern geht in die nächste Phase. Hierzu wird die Ortsdurchfahrt Neckarzimmern ab Montagfrüh, 7 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 17. Juli, 18 Uhr, voll gesperrt.

In diesem Zeitraum werden im Auftrag der Gemeinde Neckarzimmern verschiedene Kanalhaltungen in der Ortsdurchfahrt umgebaut sowie von den Stadtwerken Mosbach neue Wasser- und Gasleitungen verlegt. Abschließend werden im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf der gesamten Strecke eine neue Asphaltdeckschicht hergestellt und die Schutzplanken erneuert sowie abschließend die neuen Fahrbahnmarkierungen aufgetragen.

Die Umleitung führt in beiden Richtungen über die Wehrbrücke bei Gundelsheim – L588 Haßmersheim – B292 Neckarbrücke bei Neckarelz zum Mosbacher Kreuz. Während der Vollsperrung fahren keine Linienbusse durch Neckarzimmern. Diese fahren die Umleitungsstrecke von Neckarelz über Obrigheim und Haßmersheim nach Gundelsheim. Dabei wird auch die Bushaltestelle an der Schleuse Neckarzimmern (Neckarseite Haßmersheim) angefahren. Der Schulbusverkehr zwischen Neckarelz/Diedesheim und Neckarzimmern–Luttenbachtal findet wie bisher statt.

Der Anliegerverkehr zwischen Mosbacher Kreuz und Ortseingang Neckarzimmern sowie zum Gewerbegebiet Neckarelz (Hohlweg), dem Bundeswehrdepot und der Firma Inast ist nur nachts während des Einbaus der abschließenden Asphaltdeckschicht eingeschränkt.

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Streckenabschnitt so gering wie möglich zu halten, werden die Asphaltarbeiten in den folgenden drei Nächten jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr vorgenommen: Dienstag/Mittwoch, 23./24. Juni, Mittwoch/Donnerstag, 24./25. Juni und Donnerstag/Freitag, 25./26. Juni.

Info: www.baustellen-bw.de