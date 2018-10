Von Nadine Slaby

Neckarburken. Spurrillen, Schlaglöcher und ein in die Jahre gekommener Belag ärgern nicht nur Autofahrer, sondern sind auch ein Sicherheitsrisiko. Der Zustand der Bundesstraße B27 zwischen Mosbach und Neckarburken ist hier keine Ausnahme. Dies soll sich nun ändern.

Am Montagabend stellten Hans-Jürgen Pittner vom Regierungspräsidium Karlsruhe, Planer René Mattern von der Firma Remaplan und Elztals Bürgermeister Marco Eckl die Sanierungsarbeiten in einer Informationsveranstaltung vor und beantworteten viele Fragen, die sich meist um die Umleitungen drehten.

"Ich freue mich, dass wir wieder ein Stück der B27 erneuern und in Angriff nehmen können", erklärte Oberamtsrat Pittner. Immerhin drei Millionen Euro sind für die Erneuerung der B27 von der Johannes-Diakonie bis zum Ortsausgang Neckarburken sowie im Kreuzungsbereich B27/B292 am Abzweig nach Auerbach bereitgestellt worden.

Mattern erläuterte, wie die Sanierung, die am Montag, 15. Oktober, beginnen soll, geplant ist. In einem ersten Bauabschnitt, von der Johannes-Diakonie bis zur Eselsbrücke (dem Abzweig nach Lohrbach), soll im Hochbau die Fahrbahn erneuert werden. "Wir haben die Variante des Hochbaus gewählt, da das Material in der Straße pechhaltig ist, und so die Kosten der Entsorgung gespart werden können", erläuterte er. Insgesamt sind für den ersten Bauabschnitt vier Wochen veranschlagt. In dieser Zeit wird die Strecke nur einseitig von Richtung Dallau kommend befahrbar sein. Der Verkehr aus Richtung Mosbach wird über Sulzbach umgeleitet.

In einem zweiten Bauabschnitt wird die Strecke von der Eselsbrücke bis zur Ortseinfahrt Neckarburken mitsamt Schutzplanken erneuert. Insgesamt ist hier eine Bauzeit von vier bis fünf Wochen vorgesehen. Wie schon beim ersten Bauabschnitt wird der Verkehr aus Richtung Buchen einseitig nach Mosbach geführt. Der Gegenverkehr nach Neckarburken und Dallau wird über Sulzbach umgeleitet. "Sobald der Abzweig Eselsbrücke fertig gestellt ist, kann auch wieder über Sattelbach gefahren werden", erläuterte René Mattern.

Im dritten Bauabschnitt wird nicht nur der Belag der B27 in Neckarburken saniert, sondern es werden auch Bordsteine ausgetauscht, Leerrohre verlegt, Wasserleitungen sowie -einläufe erneuert, letzteres um klappernde Gullydeckel in den Griff zu bekommen. "Zu Beginn werden die Arbeiten in einseitiger Verkehrsführung ausgeführt. Manches lässt sich aber nur unter Vollsperrung realisieren", verdeutlichte Mattern. Vier Wochen wird die Ortsdurchfahrt hierfür voll gesperrt. Die Hofzufahrten für die direkten Anwohner sollen, so der Planer, aber gewährleistet sein. Sollte dies einmal nicht möglich sein, werde man frühzeitig mit den Betroffenen in Kontakt treten.

Die Umleitung erfolge in dieser Zeit für die Neckarburkener über Dallau und Sulzbach. Den "Schleichweg" über den Bahnhof, am Schützenhaus vorbei zum Abzweig Lohrbach werde man "dicht machen", warnte Mattern. Eine Aussage, die zu Unmut führte. Dies sei erforderlich, da die Strecke über eine Tonnagebeschränkung verfüge und die zu querende Brücke sanierungsbedürftig sei, erläuterte der Planer. Auch soll so Chaos an den Knotenpunkten der Umleitungen vermieden werden. Eine Querung der B27, um vom Ober- ins Unterdorf zu kommen und umgekehrt, soll während der Vollsperrung aber möglich sein.

Die Bauabschnitte vier bis sechs, die den Abzweig nach Auerbach betreffen, werden zeitgleich mit den Arbeiten in Neckarburken ausgeführt. Wegen des Schulbusverkehrs darf dort nur in den Herbstferien gesperrt werden. Der Verkehr von Buchen kommend soll dann überörtlich umgeleitet werden, beispielsweise über Muckental, Dallau und Sulzbach nach Mosbach.

Selbstverständlich sei bei den Sperrungen an den Rettungsdienst und die Feuerwehr gedacht worden. Diese hätten die Möglichkeit, über eine Ampelschaltung den Verkehr zu stoppen und die Baustellen zu passieren. Und auch der Busverkehr sollte mit etwas Verspätung funktionieren, so Mattern.

"Wir brauchen uns nichts vormachen, es wird ein Abenteuer werden", sagte Bürgermeister Marco Eckl. Dies war auch René Mattern bewusst. "Die Maßnahme kann nicht ohne schmerzhaftes Empfinden für die Bevölkerung gehen", so der Planer, der betonte, dass die Sperrungen erforderlich seien, und man sicher niemanden schikanieren wolle.