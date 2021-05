Im Hintergrund gibt es mit privaten Spielgeräten schon einen Hinweis darauf, was auf der Wiesenfläche im Vordergrund im Baugebiet Nord III künftig entstehen soll: ein öffentlicher Spielplatz. Noch muss die Frage geklärt werden, wie dieser gestaltet sein soll. Foto: Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Haßmersheim. Nachdem der Applaus aus den Zuhörerreihen über den verlesenen Brief an Bürgermeister Michael Salomo verhallt war, konnte Sitzungsleiter Christian Dorn zum eigentlichen Teil der Gemeinderatssitzung überleiten, wobei die Bürgerfragestunde keine Kommentare zum eben Gehörten ergaben, wohl aber zu bevorstehenden Tagesordnungspunkten. Gleich der erste kam einer weiteren "Watsche" an den Bürgermeister gleich. Es ging dabei um drei Varianten für einen öffentlichen Spielplatz im Neubaugebiet Nord III. Der zur Abstimmung stehende erste Vorschlag erhielt keine einzige Stimme, wurde also abgelehnt.

Alle drei Varianten waren von der IFK-Planerin Ines Breiding vorgestellt worden. Am südlichen Rand des Neubaugebiets und angrenzend zur bestehenden Bebauung sowie zu den Mehrfamilienbauten des Familienheims Mosbach ist eine Fläche von knapp 1500 Quadratmetern für einen Spielplatz vorgesehen. Zwei der Lösungsvorschläge nehmen eine noch ähnliche große Fläche hinzu. Die zur Abstimmung vorliegende Variante 1 mit Robinienschloss im XL-Format und weiteren Elementen, zielt darauf ab, über die Nord-III-Grenzen hinaus anziehend zu wirken, fiel aber mit einer Kostenangabe von 930.000 Euro komplett durch.

Die beiden anderen Vorschläge (466.000 und 279.000 Euro teuer) bleiben im Planungsrennen. Damit sich der Gemeinderat ein Urteil bilden kann, will Ines Breiding eine Liste zusammenstellen mit Spielplatz-Anlagen, auf denen sich die Volksvertreter ein konkreteres Bild vom Aussehen ihres künftigen öffentlichen Spielorts machen und so zu einem Beschluss kommen können. Der Tagesordnungspunkt wird also wieder auftauchen.

Wieder aufgetaucht war auch die innerörtliche Entlastungsstraße, hier ein Sachstandsbericht und Auftragsvergaben zur Realisierung des ersten Bauabschnitts, jenem Stück vom Rewe-Markt bis zum mittleren Kreisel inklusive Lärmschutzanlage. Karin Biciola und Lothar Breitenbach von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) als Erschließungsträger standen hier Rede und Antwort. Erfreulich stellt sich die Kostenentwicklung dar, liegt sie doch knapp 400.000 Euro unter den im Haushaltsplan veranschlagten 1,4 Mio. Euro. Das Angebot machte das Filderstädter Bauunternehmen Johann Bunte als einer von sechs Bietern. "Insgesamt günstige Tiefbaupreise" nannte Breitenbach hier als Grund für niedrigere Kosten ebenso wie eine bereits etwas ältere Kalkulation.

Kritisiert wurde bei diesem Tagesordnungspunkt einmal mehr die Verzögerung der Baumaßnahme (die Breitenbach mit der Fördergeld-Beantragung und -bewilligung erklärte; der Zuwendungsbescheid des Landes in Höhe von 1,8 Mio. Euro ging Anfang 2021 im Rathaus ein) als auch das für den Lärmwall noch nicht vorhandene Baurecht. "Wir machen den zweiten Schritt vor dem ersten", beschrieb es Christian Dorn. Doch für "nicht schädlich" hält es der Kommunalentwickler, wenn die Firma Bunte trotzdem beauftragt werde, so dass deren Angebot bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen angenommen wurde. Auch unterschiedliche Aussagen über die Fertigstellung der Straße tauchten auf, was im Hinblick auf die Eröffnung des Lebensmittelmarktes verwirrt.

In die Nord-III-Thematik gehörte zudem der Verhandlungsgegenstand "Abverkauf von sieben Bauplätzen gegen Höchstgebot". Darauf hatte sich der Gemeinderat in der Klausurtagung Ende 2020 verständigt, woran Dorn erinnerte. Dennoch wurden in der Sitzung erneut Bedenken geäußert. Gleichzeitig kam aber Freude über die gute Nachfrage nach den Bauplätzen auf. Das Abstimmungsergebnis: neun Ja-, fünf Nein-Stimmen.

Weniger Diskussionsbedarf und allgemeine Abstimmungseinigkeit herrschte bei den restlichen Punkten: Für die Dorfplatzerneuerung in Hochhausen wurden Gestaltungsaufträge im Wert von knapp 190.000 Euro vergeben, alle 52 Feuerwehrleute der drei Haßmersheimer Abteilungen erhalten neue Schutzkleidung, die mit rund 48.000 Euro zu Buche schlägt, die Gemeinde Hüffenhardt beteiligt sich vereinbarungsgemäß an den Anschaffungskosten für den Bürgerbus mit 30 Prozent oder 26.000 Euro. Und wie andere Kommunen auch schließt Haßmersheim einen Rahmenvertrag mit der "KommONE" als Nachfolgerin der ehemaligen Rechenzentren für kommunale IT-Dienstleistungen ab, was die ganze Sache etwas teurer als zuvor macht. Bauanträge – darunter einer des katholischen Gemeindezentrums über bauliche Rettungswege und eine energetische Sanierung – bildeten den Abschuss der Sitzung.