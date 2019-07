Im Zuge des bundesweiten Wettbewerbs "Be Smart - Don’t Start" verlosten Landratsamt und AOK in Mosbach Preise. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Welche Schulklasse möchte nicht zu einem Übernachtungscamp der TSG Hoffenheim fahren? Für die Klasse 8 der Auerberg-Werkrealschule Walldürn ist dieser Wunsch nun wahr geworden. Wie sie das gemacht haben? Sie haben nicht geraucht.

Bereits zum 22. Mal fand der bundesweite Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen "Be Smart - Don’t Start" im Schuljahr 2018/19 statt. 7112 Klassen aller Schulformen aus ganz Deutschland beteiligten sich daran. 5682 blieben von November 2018 bis Mai 2019 rauchfrei. Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis nahmen 17 Klassen teil, von denen 13 das Projekt erfolgreich beendeten. Für diese gab es, veranstaltet vom Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis und der AOK - die Gesundheitskasse Rhein-Neckar-Odenwald, eine besondere Verlosung im Foyer des Landratsamtes Mosbach. Dazu schickte jede Klasse ihre Abgeordneten.

Der erste Preis wurde von der AOK gestiftet, die durch Susanne Engelhardt, Leiterin des AOK-Kundencenters Mosbach, vertreten war. An der Seite der Krankenkasse stehe ein "starker Partner in Spiel, Spaß und Sport", berichtete sie. Die TSG Hoffenheim werde das Übernachtungscamp für die ganze Gewinner-Klasse auf ihrem Gelände vorbereiten. Der zweite Preis, 150 Euro für die Klassenkasse, und der dritte Preis, 100 Euro für die Klassenkasse, wurden vom Landratsamt gestellt. Angelika Bronner-Blatz, die Suchtkoordinatorin des Kreises, moderierte die Verlosung. Zur Glücksfee bzw. zum "Glückszauberer" wurde Max aus der 7c des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums auserkoren.

Der dritte Platz ging an die Klasse 7b der Schule am Limes Gemeinschaftsschule Osterburken, den zweiten Preis bekam die 7c des Ganztagsgymnasiums Osterburken. Von der Auerberg-Werkrealschule Walldürn waren sowohl die 6a als auch die Klasse 8 vertreten. Für Letztere wurde das große Los gezogen. Die Klassen 7d und 8c des Auguste-Pattberg-Gymnasiums Neckarelz, 7c, 8a, 8b, 8c und 9a des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums Mosbach, die 8d des Ganztagsgymnasium Osterburken, die 7a der Schule am Limes Osterburken und die 6a der Auerberg-Werkrealschule Walldürn dürfen sich für ihre Teilnahme über je 50 Euro freuen. Gestiftet wurden diese Preise ebenfalls vom Landratsamt.

Das Projekt richtet sich an alle Schüler (ab der sechsten Klasse), die sich entschieden haben, für ein halbes Jahr rauchfrei zu bleiben. "Die Kontrolle erfolgt meistens durch die Nase", ließ Jörg Singer, der Klassenlehrer der Siegerklasse, wissen. Auch sei die Selbstkontrolle unter den Schülern stark ausgeprägt. Er selbst betreue das Projekt jetzt im vierten Jahr und sei stolz darauf, dass diesmal die ganze Klasse rauchfrei geblieben sei. "Das Projekt motiviert die Schüler dazu, nicht nur dieses halbe Jahr nicht zu rauchen sondern auch dazu, gar nicht erst anzufangen", berichtete Singer. Regelmäßig sei in den Klassen gefragt worden, ob einer geraucht habe. Aus Erfahrung wisse man, dass meistens die Blicke der anderen Schüler aufgedeckt hätten, wenn sich doch einer habe hinreißen lassen.

Den Hauptpreis, eine Klassenreise im Wert von 5000 Euro, gewann dieses Jahr übrigens die Klasse 8a der Integrierten Gesamtschule und Realschule plus in Grünstadt aus Rheinland-Pfalz.