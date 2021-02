Von Stephanie Kern

Auerbach. Von der Bundesstraße 292 aus ist er gut zu sehen, für die Auerbacher ist er ein beliebtes Ausflugsziel: Zwischen Schefflenz und Auerbach haben Biber sich einen Teich angelegt. Der Auerbach fließt nun langsamer, einige Staudämme sorgen dafür, dass das Wasser deutlich über die Ufer tritt.

"Wir sind an einer Lösung mit den Betroffenen dran", berichtet Joachim Bernhardt. Seit nahezu fünf Jahren ist Bernhardt Biberberater im Neckar-Odenwald-Kreis. Bernhardt ist pensionierter Forstdirektor. Der Naturschutz liegt ihm am Herzen, schon seit 2001 ist er ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter des Kreises. Inzwischen ist er nicht mehr der einzige Biberberater im Kreis – denn (fast) überall dort, wo sich die Tiere ansiedeln und den Raum ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen, versuchen sie, zu vermitteln.

"Es ist blöd, dass es vom Land keine Entschädigung gibt", sagt er. Der Konflikt entspinnt sich dann an der nächsten Vorgabe: Biber sind absolut schützenswert, ihre Dämme und Bauten darf man nicht entfernen. "Wir könnten natürlich Drainagen legen. Aber dann müssten wir jeden zweiten Tag kommen, um nachzuarbeiten", sagt Bernhardt. Denn das nachtaktive Nagetier kontrolliert täglich den Wasserstand – auch im Winter. Wenn der zu stark gesunken ist, legt er nach. Das ist wörtlich zu verstehen. In Auerbach gab es bei den betroffenen Landwirten zwar keine Missstimmung, man müsse aber im Gespräch bleiben. "Aus Jux und Tollerei baut ein Biber solche Bauwerke nicht", ist Bernhardt überzeugt. "Das ist sicher eine ganze Familie."

Biber leben im Familienverband in ihrem Revier, sie bauen sich ein Netz aus Kanälen, der Eingang zu ihrer Burg liegt unter Wasser. So schützen sich die Vegetarier vor Feinden. "Wenn ich an dem Damm etwas verändere, merkt das der Biber ganz genau", erklärt Bernhardt.

Dass die Biber zurückgekehrt sind, birgt zwar Konfliktpotenzial, es schafft aber auch neue Lebensräume. Viele Vögel suchen rund um den Teich nach Nahrung, Würmer und Insekten fühlen sich im schlammigen Untergrund und im Totholz der abgenagten und gefällten Bäume wohl. "Da ist ein Zaunkönig", ruft der Biberberater, als er den Vogel sichtet. Gleich darauf kommt eine Amsel an die Wasserstelle. "Ich habe auch schon Stockenten gesehen", berichtet Stefan Sauter-Schnabel. "Die Bevölkerung freut sich über die Biber hier", ist der Auerbacher Ortsvorsteher überzeugt. Eigentlich habe man eine Informationsveranstaltung mit Joachim Bernhardt und über den Biber und seine Lebensweise organisieren wollen. Wegen Corona ging das bisher nicht. "Das Interesse ist sehr groß. Und die Bevölkerung bezeichnet ihn schon als ,unseren Biber’", berichtet Sauter-Schnabel.

Das Wissen über den Biber ist nicht mehr sehr groß. Bernhardt hat deshalb auch schon Schulklassen über das Thema informiert. Aber allenthalben werden die Tiere unterschätzt. So habe ein Landwirt auch einmal ein Stück Biberdamm eingerissen, einfach weil er es nicht als einen solchen erkannt hat. "Der dachte, ihm hätte jemand ein Streich gespielt. Dass ein Biber ein solches Bauwerk errichten könnte, kam ihm gar nicht in den Sinn", so Bernhardt. "Der Biber ist uns nah: Er gestaltet die Umwelt nach seinen Bedürfnissen, so wie wir Menschen."

Er mache aber nicht die gleichen Fehler wie die Menschen. Denn wo ein Biber Staudämme baut, sinkt das Hochwasserrisiko, da das Wasser langsamer fließt. Fische, Amphibien und Insekten finden Lebensraum, um sich zu entwickeln. Er sorgt dafür, dass es genug Totholz gibt. Was für das menschliche Auge oft unaufgeräumt aussieht, ist für die Natur genau die richtige Ordnung.

Aber natürlich verringere sich durch die Biberteiche die Landfläche. "Ich bin kein Landbesitzer und habe natürlich gut reden. Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass die Landwirte nicht gerade Luftsprünge machen, wenn der Biber da war", meint Joachim Bernhardt. Denn der Biber versucht, den Boden sumpfig zu halten. Er gräbt Tunnel in Maisfelder und frisst sich dort satt. Die schweren Maschinen zur Bearbeitung der Felder können nicht mehr eingesetzt werden. Bernhardt: "Auch wenn der Biber ein Revier verlässt, sieht man, dass er da war." Auch aus diesem Grund werden sie von höchster Stelle geschützt. Übrigens: Vor 150 Jahren waren die Biber in Europa nahezu ausgerottet. Man wollte an ihr Fell und ihr Fleisch. Dass die Ansiedlung wieder gelungen ist, ist ein Erfolg – und in Auerbach ist dieser Erfolg besonders gut sichtbar ...