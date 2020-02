Von Stephanie Kern

Auerbach. Es geht ihnen um Gemeinschaft. Darum, Gemeinschaft zu erhalten. Darum, die Gemeinde lebendig zu halten. Deshalb haben Ingrid und Marita Glandien mit anderen engagierten Auerbachern zusammen einen Förderverein gegründet. Ziel dieses Fördervereins: der Erhalt des evangelischen Gemeindehauses am Kirchbrunnen.

"Im vergangenen Jahr wurde nach einer Sitzung des Kirchengemeinderats bekannt, dass die Landeskirche die Zuschüsse zu den Unterhaltungskosten neu berechnet hat", erklärt Marita Glandien. Nach dieser Neuberechnung werden die Zuschüsse künftig gemäß der Anzahl der Gemeindemitglieder gewährt. "Und damit wäre das Auerbacher Gemeindehaus zwei Nummern zu groß", sagt Ingrid Glandien. Ohne weitere Mittel müsste sich die Kirchengemeinde von dem Gemeindehaus trennen. "Deshalb haben wir einen Förderverein gegründet", berichtet Ingrid Glandien. Der Verein zählt nach wenigen Wochen bereits 25 Mitglieder – und man hofft auf mehr.

Das ehemalige Milchhäusle und das Pumpwerk in Auerbach. Fotos: Gernot Egolf

Für die Auerbacher ist das evangelische Gemeindehaus mehr als ein Treffpunkt für die kirchliche Arbeit. Dort finden auch die Ortschaftsratssitzungen statt, es gibt einen Neujahrsempfang und einen Kreativmarkt, Konfirmandenunterricht, Singstunden, Seniorennachmittage und Frauenfrühstück, darüber hinaus wird das Haus auch für Leichenschmause zur Verfügung gestellt. Aber auch Yoga oder die wöchentliche Sprechstunde von Dr. Michel finden hier statt.

"Als wir uns entschlossen haben, einen Förderverein zu gründen, haben wir uns auch überlegt, wie man das Haus mit noch mehr Leben füllen kann", erzählt Marita Glandien. Ideen gibt es schon einige: Jahreszeitencafé, eine Art "Männervesper", Generationssingen, ein Mittagessen nach dem Krabbelgottesdienst. "Im Sommer könnte ich mir auch eine Art Biergarten vor dem Haus vorstellen", träumt Ingrid Glandien schon weiter. "Dafür brauchen wir aber definitiv noch mehr Mitglieder, die uns unterstützen."

Der Förderverein sei auch eine Möglichkeit für Menschen, die sich durch einen finanziellen Beitrag beteiligen möchten. "Das Geld bleibt definitiv hier am Ort, das können wir garantieren", sagt Ingrid Glandien. Finanziert werden muss jährlich ein Betrag in Höhe von etwa 5000 Euro. "Das Haus ist gut in Schuss und wird gut gepflegt", betont Marita Glandien. "In unserem örtlichen Kindergarten gibt es auch einen Förderverein und dadurch ist einfach vieles möglich. Meine Hoffnung ist nun, dass der Verein für das Gemeindehaus auch einen solchen Effekt hat", erklärt Marita Glandien. "Uns liegt daran, dass hier etwas vorwärts geht", sind sich die Schwägerinnen einig.

Das (neue) Engagement passt auch zum Geist des Auerbacher Gemeindehauses. Das nämlich wurde vor 24 Jahren in einer Gemeinschaftsaktion gebaut – das Engagement kam vor allem von Kirchenmitgliedern, einiges leistete auch die Familie von Ingrid Glandien. "Für meine Eltern war das hier ein Herzensprojekt", sagt sie. 865.000 DM wurden damals investiert, um an Stelle des alten Milchhäusles und des Pumpwerks ein Gemeindehaus zu errichten. "Zahlreiche Ideen, Spenden und vor allem ganz viel Arbeit und Herzblut stecken hier drin", berichtet Ingrid Glandien. Viele Dorfbewohner hatten damals die Ärmel hochgekrempelt, 187.500 DM kamen aus Spenden und Eigenleistung zusammen. "Schon beim Bau haben die Auerbacher unter Beweis gestellt, dass sie ein ganz besonderes Volk sind", ist Ingrid Glandien überzeugt.

Die Betonung liegt dabei auf dem Wort "sind". Denn schon kurz nach der Gründung des neuen Vereins konnte dieser eine namhafte Einnahme verzeichnen: 1039 Euro, der Erlös des "Lebendigen Advents" in Auerbach, wurden dem Förderverein gespendet. Die Gründungsmitglieder Ingrid Glandien (Vorsitzende), Marita Glandien (2. Vorsitzende), Gernot Egolf (3. Vorsitzender), Delia Kral-Kaufmann (Schatzmeisterin), Annemarie Ziegler (Schriftführerin), Elke Bansbach (Vertreterin der Kirchengemeinde), Heidrun Becker und Astrid Junker (Beisitzerinnen) haben den Verein ins Leben gerufen. "Mit Leben erfüllt werden kann er aber nur durch die Unterstützung der gesamten Dorfgemeinschaft", appellieren die Vorsitzenden noch.

Info: Interessierte können sich per E-Mail an: Gemeindehaus-Auerbach@web.de oder direkt an das Vorstandsteam wenden.