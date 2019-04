Hüffenhardt. (ub) Ist das nun Versandhandel oder eine Apotheke, was DocMorris im Kraichgau-Städtchen Hüffenhardt betreiben möchte? Um diese Frage zu klären, wurde am Donnerstagvormittag aus dem Schulungsraum der Feuerwehr Hüffenhardt ein Verhandlungssaal, in dem die dritte Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe (VWG) eine öffentliche Sitzung abhielt.

Die niederländische Versandapotheke DocMorris, beziehungsweise ihre Tochtergesellschaft Tanimis, klagt gegen das Land Baden-Württemberg, das untersagt hatte, dass an der Stelle der einstigen Brunnen-Apotheke in Hüffenhardt Medikamente aus einem Automaten kommen. 2017 war die Automatenapotheke zunächst für zwei Tage geöffnet gewesen und konnte rezeptpflichtige Arzneimittel ausgeben.

Nachdem dies durch das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) untersagt worden war, ging das Geschäft mit nicht rezeptpflichtigen Produkten für zwei Monate weiter, bis das Landgericht Mosbach auch diesen Verkauf stoppte. Gegen diese Entscheidung hat DocMorris Berufung beim Oberlandesgericht in Karlsruhe eingelegt, was aber beim Vor-Ort-Termin in Hüffenhardt nicht verhandelt wurde.

Vielmehr tritt nun Tanimis als Klägerin gegen das Land auf, das durch das RP von Regierungsdirektor Uwe Hempelmann vertreten wurde. Für die Gegenseite saß Rechtsanwalt Thomas Würtenberger den Richtern gegenüber. Carsten Ulrich ist Vorsitzender Richter am VWG: "Wir wollen eine genaue Sicht auf die Dinge kriegen, die wir entscheiden". Ganz genau wollten sie es wissen und unterbrachen die Sitzung für eine über zweistündige "Beweisaufnahme" in jenen Räumen, die die Gemeinde Hüffenhardt an Tanimis vermietet hat.

Rund 20 Menschen begaben sich ein Stockwerk tiefer, wo der umstrittene und untersagte Handel für Demonstrationszwecke wieder aufgenommen wurde. Richter Ulrich tat, "als wäre ich Kunde", ließ sich von "Welcome-Managern" empfangen, in den Beratungsraum führen, wo der Ablauf der Bestellung mal mit, mal ohne Rezepteingabe minutiös durchgespielt und protokolliert wurde. Ein anwesender Hüffenhardter Bürger hatte aus Neugier vor zwei Jahren das neue Konzept ausprobiert und war zu dem Schluss gekommen: "Kommt für mich nicht in Frage."

Kommt es auch nicht für zwei Apothekerinnen, die mit Plakaten vor der Tür kundtaten, wie sie die Bestrebungen der Niederländer beurteilen: "Für die Apotheke und Menschlichkeit, gegen DocMorris und Profitgier". Wer heute DocMorris in Hüffenhardt erlaube, habe morgen keine Apotheke in ganz Deutschland mehr.

Die Gefahr, dass der Versandhandel die Apotheken kaputtmache, kann Klägervertreter Würtenberger nicht nachvollziehen. Ebenso wenig wie er Gefahren für die Gesundheit der Kunden (durch etwa falsch ausgegebene Medikamente) erkennen könne, da mehrfach von den Kameras sowie Videoberaterinnen geprüft werde, was da aufs Transportband kommt. Hempelmann hielt daran fest, dass das Geschäft in Hüffenhardt kein Versandhandel sei. "Die Ware ist vor Ort, die Abgabe findet vor Ort statt." Solch eine Art Mischgeschäft verbiete das Gesetz. Worauf Würtenberger von einem "innovativen Versandhandelsgeschäft" sprach. Zumal die Kunden mit der "starken Marke DocMorris" ein Versandgeschäft assoziierten.

Hempelmanns Plädoyer zielte darauf ab, dass der Anschein einer Präsenzapotheke geweckt werde, da an dieser Stelle bis 2015 ja eine Apotheke bestanden habe: "Das ist eine Art Apothekenersatz." Die Versorgung sei aber durch zwei Apotheken in wenigen Kilometern Entfernung gegeben. Bürgermeister Walter Neff hätte sie lieber im Dorf: "Mir geht es in erster Linie um die örtliche Versorgung."

So verließ die dritte VWG-Kammer nach mehr als drei Stunden den ungewöhnlichen Verhandlungsort, reichlich versorgt mit Einblicken, die - so Richter Ulrich - die Grundlage seien für eine Entscheidung. Sie fällt am heutigen Freitagvormittag in Karlsruhe. In wenigen Tagen, am 10. April, soll vor dem OLG Karlsruhe auch die Berufung gegen das Mosbacher Urteil verhandelt werden.