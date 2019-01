Lieder mit Leidenschaft und zum Träumen singen die Amigos im Mai in der Alten Mälzerei in Mosbach. Foto: privat

Mosbach. Die Amigos räumten mit ihrem Album "110 Karat" im Sommer wieder ab und landeten auf dem ersten Platz der Album-Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Frühjahr sind die Brüder Karl-Heinz und Bernd Ulrich live in der Alten Mälzerei zu erleben: Am Freitag, 17. Mai, kommen sie um 19.30 Uhr mit den Liedern aus "110 Karat" und ihren größten Erfolgen nach Mosbach.

25-mal Platin, 75-mal Gold - das Edelmetall gab‘s mehrfach sogar im Doppel-Pack - und fünfmal hintereinander der Chart-Einstieg auf der Topposition: Die beiden Brüder aus Hessen haben das durch die Treue ihrer Fans geschafft. Die märchenhafte Karriere eines der erfolgreichsten Schlager-Duos Europas geht weiter: Mit den Liedern der neuen Album-CD "110 Karat" feiern Karl-Heinz und Bernd Ulrich mit ihren Fans sagenhafte 100 Gold- und Platinauszeichnungen.

"110 Karat" präsentiert sich erneut vielseitig. Jedes Lied hat seine eigene, einzigartige Geschichte. Leidenschaft, Mut und Lebenserfahrung flossen in die Produktion. Auf ihren Erfolg angesprochen, zeigen sich die Amigos entspannt: "Wir haben keinen Erfolgsdruck. Wir machen Musik aus Leidenschaft.

So ist auch das neue Album entstanden. Ausdrucksstark, unverkennbar in der Interpretation und Intonation, voller Gefühl."

Bereits bei den ersten Takten des Titelsongs ist klar: Die Amigos bleiben sich treu und schaffen es auch nach 20 Alben immer noch schöne Bilder für große Gefühle zu finden.

Genau so kennen und lieben die Fans ihre Amigos. Jede Generation findet sich mit ihren Freuden, Hoffnungen, Sehnsüchten in den Liedern wieder, die auch Trost spenden und Mut machen. Neben Sehnsuchts- und Liebesliedern greifen die beherzten Hessen auch sozialkritische Themen auf und machen sich stark für alle, die Rückendeckung nötig haben. Mit über 150 Auftritten pro Jahr sind Bernd und Karl-Heinz Ulrich mit Liedern, die zum Träumen, aber auch Nachdenken anregen, nah dran an ihrem Publikum.

Info: Karten für das Konzert am Freitag, 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei der Zeitungsgeschäftsstelle in Eberbach unter Telefon 06271/92557400 sowie online unter www.provinztour.de Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Telefon 07139/547 oder per E-Mail an die Adresse ticket@provinztour.de erhältlich.