Die BAG-Franken ist in den vergangenen Jahren in finanzielle Schieflage geraten – unter anderem auch durch den rund acht Millionen Euro teuren Neubau des Agrarzentrums in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Von Marcus Deschner und Christian Beck

Region. Einen großen Schritt in Richtung Fusion machten die BAG-Franken, die Landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossenschaft (Labag) aus Marbach und das Kraichgau-Raiffeisen-Zentrum (KRZ) dieser Tage in ihren Mitgliederversammlungen. In der Gundelsheimer Deutschmeisterhalle stimmten vergangene Woche 98,8 Prozent der knapp 90 erschienen BAG-Mitglieder für den Zusammenschluss. Es gab lediglich eine Gegenstimme. Tags darauf votierten 81,9 Prozent der an der Abstimmung beteiligten Mitglieder der Labag für die Verschmelzung, und am Dienstagabend schließlich sprach sich mit 98,5 Prozent auch die Mitgliederversammlung des KRZ klar für die Fusion aus.

Die Verschmelzung soll vor allem aus finanziellen Gründen erfolgen. Hintergrund ist, dass die BAG-Franken in den vergangenen Jahren auch durch einen rund acht Millionen Euro teuren Neubau in Buchen in finanzielle Schieflage geraten war. Das wurde auch von einigen Versammlungsteilnehmern in Gundelsheim nochmals thematisiert und heftig kritisiert. Erst ein zwei Millionen Euro hoher Zuschuss aus einem genossenschaftlichen Hilfsfonds verhinderte das Aus. Bedingung für die Zahlung war ein straffes Restrukturierungskonzept. Dem bereits vergangenes Jahr freigestellten früheren Geschäftsführer Uwe Schöttle wurde erneut keine Entlastung erteilt. Der Punkt wurde zurückgestellt, da man bei diesem unter Umständen noch Regress einfordern will.

Nach der Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden Ralf Krämer berichteten die Geschäftsführer Jürgen Freudenberger und Stephan Buchholz über das Geschäftsjahr 2020. Demnach verzeichnete die BAG-Franken in der Bilanz auf Passiv- und Aktivseite rund 26 Millionen Euro. Unterm Strich steht ein Verlust von knapp 1,4 Millionen Euro. Auch die Zahl der Mitglieder sank binnen Jahresfrist von 904 auf 894, die insgesamt 1148 Geschäftsanteile haben.

Freudenberger und Buchholz warben geradezu leidenschaftlich für die Fusion, ohne die der Fortbestand der BAG "sehr, sehr schwierig" würde. Auch weil die Banken noch "stillhielten", sei man noch am Markt. Aber auch wieder auf einem guten Kurs, was die kleine schwarze Null in der zum 31. Mai 2021 erstellten Schlussbilanz zeige. Für die Verschmelzung machte sich auch Wirtschaftsprüfer Patrick Schmelzle vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband stark. Dieser habe der BAG den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, aber mit dem Hinweis auf die Bestandsgefährdung versehen.

"Wieso griff der Prüfverband nicht früher ein?", ärgerte sich ein Landwirt. Man habe das Thema schon 2016/2017 auf dem Schirm gehabt und ein Präventionsmanagement bemüht, beruhigte Schmelzle. "Aber Pläne sind das Eine, deren Umsetzung das Andere". Im August 2020 habe man dann "die Reißleine gezogen".

Unmut gab’s auch deshalb, weil der Abbruch von Bestandsgebäuden in Buchen nochmals mit gut einer halben Million Euro zu Buche schlägt und diese Zahl nach Aussagen von einigen Mitgliedern erst sehr spät auf den Tisch gekommen sei. "Es wird schön geschwiegen." Der Vorstand verwalte das Geld der Landwirte nicht gut, kritisierte ein anderer Teilnehmer. "Ich wäre lieber Aktionär bei der BayWa als Genosse bei der BAG", sagte er zu der erneut ausfallenden Dividende.

In der gut dreistündigen Versammlung wurde Vorsitzender Ralf Krämer bei zehn Gegenstimmen wiedergewählt.

Gleich mehrere Aufgaben warteten auf die neue Genossenschaft, erläuterte Jürgen Freudenberger auf Nachfrage. Dazu gehörten nicht nur eine organisatorische Neuaufstellung mit entsprechendem Personalkonzept, einer erneuerten EDV sowie einer verbesserten Kommunikation mit den Bauern.

Das neue Gebilde soll künftig "Agroa Raiffeisen eG" heißen. Das Kunstwort hätten sich junge Mitarbeiter ausgedacht, berichtet Jürgen Freudenberger. Stehen könnte es aber für "Agrar-Genossenschaft mit regionaler Ausrichtung". Agroa werde über 3193 Mitglieder verfügen, 442 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz von 220 bis 240 Millionen Euro erwirtschaften. Die jeweils größten Anteile bringt das Kraichgau-Raiffeisen-Zentrum mit. Fusionsbedingte Kündigungen seien nicht geplant, der überwiegende Teil der Verwaltung soll am KRZ-Standort in Eppingen sein.

Von der Fusion verspricht man sich Reduzierung der Kosten, unter anderem auch, weil Synergien in Millionenhöhe genutzt werden sollen. Zudem werde die größere Genossenschaft deutlicher als Ansprechpartner wahrgenommen. So steige die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, beispielsweise, weil Verträge leichter abgeschlossen werden könnten.

Das Spektrum der angebotenen Leistungen will Agroa erhalten und zudem neue Nischen erschließen sowie neue Marktanteile hinzugewinnen. Stephan Buchholz nennt hier alternative Energien, beispielsweise Pellets und Fotovoltaik. Da Mitglieder aus allen drei Genossenschaften künftig die Geschicke lenken sollen, wird der ehrenamtliche Vorstand auf fünf und der Aufsichtsrat auf 31 Personen erweitert. Mit der Zeit soll sich deren Zahl auf drei bis vier Vorstände sowie 15 bis 20 Aufsichtsratsmitglieder reduzieren.

"Nicht einfach" ist es laut Buchholz, dass für die Agroa-Mitarbeiter drei unterschiedliche Tarife gelten und diese von zwei unterschiedlichen Gewerkschaften vertreten werden. Hier würden sich nicht für alle die arbeitnehmerfreundlichsten Punkte erhalten lassen.