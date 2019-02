Aglasterhausen. (pol/mare) Aufregung in Aglasterhausen: Am Freitagnachmittag ist es zu einem großen Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein junger Mann verletzt, als sich zwei Bewohner beim Kochen gezofft haben.

Gegen 14 Uhr kam es demnach zu dem Streit zwischen einem 23 und einem 25 Jahre alten Mann, als sie gerade dabei waren, Essen zuzubereiten. ES blieb aber nicht bei einer wörtlichen Auseinandersetzung, sondern wurde körperlich. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Da die Polizei zunächst nicht wusste, wie groß die Auseinandersetzung war, rückte sie mit vier Streifen der Polizeihundeführerstaffel und des Mosbacher Reviers an. Das Ausmaß hielt sich dann aber in Grenzen.

Nun wollen die Beamten ermitteln, was genau der Grund für den Zoff war. Es geht auch darum, ob ein Messer, das in der Küche lag, im Spiel war - die Polizei hegt den Verdacht, dass der 25-Jährige damit angegriffen worden war.