Was das Vieh frisst, wurde bei der Fachtagung der Milcherzeuger unter die Lupe genommen, damit das, was hinten herauskommt, so umweltverträglich wie möglich ist. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Aglasterhausen. Ums Essen, darum, welche Ernährung für den Menschen gut und förderlich ist, werden seit Jahren in so großer Bandbreite wie Differenziertheit Debatten geführt und Empfehlungen gemacht. Nicht anders bei den Rindviechern. Kein Wunder also, dass es bei der diesjährigen Fachtagung für Milcherzeuger in zwei großen Vorträgen um die Fütterung von Milchkühen ging. In der Festhalle Aglasterhausen hatten sich gut 100 Menschen eingefunden, allesamt auf die eine oder andere Weise in der Landwirtschaft tätig - ob auf den Höfen, in den Veterinärverwaltungen oder landwirtschaftlichen Beratungsstellen.

Auffallend viele junge und weibliche Gäste waren zu der Veranstaltung gekommen, zu der das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) zum nunmehr 16. Mal in Zusammenarbeit mit den Landratsämtern Neckar-Odenwald-Kreis und Rhein-Neckar-Kreis eingeladen hatte.

Für den Leiter der RP-Abteilung "Landwirtschaft, ländlicher Raum, Veterinär- und Lebensmittelwesen", Dr. Ulrich Roßwag, ist es Tradition, die Tagung zu eröffnen. Und er tat es mit einem Rundumblick zur Lage der Landwirtschaft. "Interessant" urteilte er über das Jahr 2018, das mit seinem außergewöhnlichen Witterungsverlauf wohl noch ins Jahr 2019 wirken werde, das "noch interessanter" zu werden verspreche. Denn was aufgrund der Trockenheit im vergangenen Jahr nicht geerntet werden konnte, zeigt sich mitunter erst jetzt in den Futterkrippen. Womit man beim Thema war.

Dazu waren zwei Fachmänner nach Aglasterhausen geladen worden: Prof. Dr. Markus Rodehutscord von der Universität Hohenheim und Dr. Hubert Schuster von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Beide sind Experten für Tierernährung und forschen an den jeweiligen Instituten auf diesem Gebiet. Rodehutscord ging dabei auf den Phosphorbedarf in der Rinderfütterung ein ("Ein elementares Element, ohne das nichts läuft."), Schuster nahm sich die Fütterung der Milchkuh im gehobenen Leistungsbereich vor. Auch in seinem Vortrag spielten Phosphate eine zentrale Rolle, nämlich wie sich ihr Anteil in der Fütterung reduzieren lasse. Womit er sich mit dem Kollegen aus Hohenheim einig war, der darauf hingewiesen hatte, dass die globalen Rohphosphatreserven begrenzt und die Preise entsprechend hoch seien.

Außerdem bringt der Mineralstoff "unerwünschte Umweltwirkungen" mit sich. Hatte schon Ulrich Roßwag die (sich weiter verschärfende) Düngemittelverordnung angesprochen, so ging auch Sabine Schweiger darauf ein, dass die Zukunftsfähigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebes mit Milchviehhaltung nicht allein vom Milchpreis abhängig sei. Sich für die vielfältigen Vorschriften, Anforderungen, bürokratische Fallstricke und die sich weiter erhöhende Dokumentationspflicht mit entsprechendem Equipment zu wappnen, empfahl Roßwag, Stichwort "Digitalisierung".

Sabine Schweiger ließ ihren Blick aber noch weiter schweifen - in die Welt und darüber hinaus. "Unsere Enkel und Urenkel wollen auch noch ein gesundes Land vorfinden. Sie als wichtiger Lebensmittelerzeuger können hier wertvolle Zeichen setzen", appellierte sie an die Zuhörer, "offen und naturverbunden" ihre Arbeit zu tun.

Um die Begriffe Tradition und Zukunft kreisten auch Dr. Achim Brötels Gedanken. Der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises kommt gern zu den Fachtagungen, auch das eine Tradition, sieht er seinen Landkreis doch als "Milchhochburg in Nordbaden" an - mit immerhin 7200 Milchkühen. Der Fachdienst Landwirtschaft im Landratsamt in Buchen versteht sich als Ansprechpartner für Fragen der landwirtschaftlichen Erzeugung, der Umsetzung verschiedener Rechtsnormen sowie Förder- und Ausgleichsleistungen im ländlichen Raum, und da heißt es: "Unser Ziel ist eine nachhaltige Landwirtschaft zur Erhaltung unserer einzigartigen Kultur- und Erholungslandschaft."

Dass diesem Ziel ein Stück näher gekommen werden kann, zeigte der Vortrag am Nachmittag der Tagung. Ulrich Frank berichtete von den Erfahrungen, die er auf seinem Gliemenhof bei Schwäbisch Hall mit der Separierung von Gülle macht. Unter anderem können auf diese Weise Phosphate herausgeholt werden. Und damit schloss sich der Themenkreis wieder…