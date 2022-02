Aglasterhausen. (RNZ) Zusammen mit dem mobilen Impfteam des Neckar-Odenwald-Kreises bietet die Gemeinde Aglasterhausen am kommenden Sonntag, 13. Februar, eine Impfaktion in der Sport- und Festhalle an.

Nach vorheriger Anmeldung sind für Personen ab zwölf Jahren zwischen 9 und 16 Uhr Impfungen mit Biontech/Pfizer und Moderna möglich.

Termine sind unter Telefon 0157/7204244 am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr buchbar. Am Donnerstag ist die Reservierungsnummer von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr erreichbar, am Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Ausweis, Versichertenkarten und Impfpass sind mitzubringen.