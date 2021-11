Von Noemi Girgla

Daudenzell.Ein "einzigartiger Kulturschatz" befindet sich mitten im kleinen Odenwald. Und damit meinte Volker Wahlenmeier, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Daudenzell, nicht alleine die eingerüstete Kirche des Ortes. Der eigentliche "Schatz" des Gotteshauses ist im alten Glockenturm zu finden. Dort zieren Malereien aus dem 14. Jahrhundert die Wände, die Szenen aus dem Leben Christi, von seiner Geburt bis zur Wiederauferstehung, zeigen. Aber auch ein riesiger St. Christophorus prangt an einer Wand sowie geistliche und weltliche Oberhäupter, die bislang nicht klar ihren realen Vorbildern zugeordnet werden konnten. Vermutlich waren sie Wohltäter der kleinen Kirche. Und Wohltäter braucht die evangelische Kirche in Daudenzell auch heute, im 21. Jahrhundert, wieder ganz dringend.

Denn der Kirchturm ist undicht, Wasser dringt ein und bedroht das Kulturerbe. Auch die Hinterlassenschaften wohlgenährter Tauben setzen dem Gemäuer zu. "Ursprünglich wollten wir vor einigen Jahren nur die Fassade der Kirche streichen. Was bei der Bestandsaufnahme herauskam, erforderte jedoch um einiges mehr. Es wurde ein großes Projekt", fasst Pfarrer Wahlenmeier zusammen. Um sämtliche Baumaßnahmen stemmen zu können, wurden sie in mehrere (förderfähige) Bauabschnitte eingeteilt. Derzeit laufen die Arbeiten am Kirchenschiff, die in diesem Jahr jedoch wohl nicht wie ursprünglich geplant fertig werden.

Größere Bauchschmerzen bereitet der Kirchengemeinde jedoch der geplante zweite Bauabschnitt – die Sanierung des besagten Turms. 130.000 Euro sind dafür veranschlagt. 50.000 Euro müssen bis März 2022 selbst aufgebracht werden. Sonst gibt es weder Fördermaßnahmen noch eine Baugenehmigung. Geld, das derzeit (noch) nicht da ist. Um das zu ändern, formierte sich zu Beginn dieses Jahres das "Team Förderkreis".

Dieses hat schon einiges auf die Beine gestellt. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob die Gemeinde eine Finanzspritze von der Stiftung KiBa (Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland) erhält. "Im besten Fall könnten wir da bis zu 20.000 Euro bekommen, aber das ist noch nicht sicher", meint Pfarrer Wahlenmeier. Schließlich hätten sich rund 250 Kirchengemeinden um eine Förderung beworben.

Gut angelaufen ist dagegen das "Zeller Reformationsbier", das es seit dem Sommer im Landhandel Barth in Aglasterhausen zu kaufen gibt. Pro verkauftem Kasten fließen fünf Euro in die Kirchturmkasse. Im Oktober startete dann auch das Crowdfunding auf der Plattform der Volksbank Neckartal unter dem Motto "Viele schaffen mehr". Dabei ist das Ziel sportlich gesetzt: "Wenn wir bis zum 23. Dezember 10.000 Euro durch das Crowdfunding zusammenbekommen, verdoppelt die Volksbank den Betrag. Sollten wir das Ziel nicht erreichen, gehen wir leer aus und die Spenderinnen und Spender bekommen ihr Geld zurück", erklärt Manuel Homoki vom Team Förderkreis.

Homoki und Hans Götz sind die beiden "Externen" des Förderkreises. Der eine aus Asbach, der andere aus Aglasterhausen. Während Homoki in der Daudenzeller Kirche bereits getraut und auch seine Kinder dort (wenn auch katholisch) getauft wurden, wusste Götz bis vor Kurzen noch gar nichts von "den wertvollen Fresken". Seit er aber davon weiß, versucht er wie alle im Team Förderkreis alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, um die Kirche und ihr Innenleben zu erhalten. Und da Götz dem Lions-Club Kleiner Odenwald angehört, wurden die Löwen an Allerseelen zu einer kleinen Abendandacht in die Daudenzeller Kirche eingeladen, um das Gebäude und seinen Schatz kennenzulernen.

In seiner Predigt sprach Pfarrer Wahlenmeier wohl nicht von ungefähr auch vom "kollektiven Gedächtnis", bevor er, Götz und Homoki das Projekt vorstellen und die Lions durch die Kirche und in den Turm mit den herrlichen Malereien führten. Womit der Pfarrer nicht gerechnet hatte, war, dass Lions-Präsident Martin Müller plötzlich einen 1000-Euro-Spendescheck hervorzauberte und ihm symbolisch überreichte.

Symbolisch, da das Geld natürlich auf der Crowdfunding-Plattform der Volksbank Neckartal eingehen wird. Schließlich müssen dort in den nächsten sieben Wochen 10.000 Euro erreicht werden. Bislang hat man erst ein Viertel des Geldes (noch ohne die Lions-Spende) zusammen. Es zählt also weiterhin jeder Euro im Rennen gegen die Zeit und gegen den Verfall eines unwiederbringbaren Kulturschatzes. Dafür bedarf es aber auch im 21. Jahrhundert noch Wohltäter ...

Info: Wer das Projekt "Renovierung Turm evangelische Kirche Daudenzell" unterstützen möchte, kann unter www.viele-schaffen-mehr.de spenden.