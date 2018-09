In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Aglasterhausen wurde u.a. über den Fortschritt der Bauarbeiten in der Hauptstraße im Bereich der Uhlandstraße informiert. Foto: Bernd Kühnle

Von Bernd Kühnle

Aglasterhausen. Die beiden Bauanträge, die zu Beginn der jüngsten Sitzung des Aglasterhausener Gemeinderats behandelt wurden und sich auf Garagen mit begrünten Dachflächen bezogen, wurden - wie bereits in anderen Fällen - trotz Überschreitung des Baufensters genehmigt. Im Anschluss stand die Ausarbeitung eines Masterplans für den weiteren Ausbau von Glasfaser-Breitbandleitungen für das schnelle Internet in der Gemeinde auf der Tagesordnung.

Um Kosten zu sparen, werden im Rahmen von Tiefbaumaßnahmen im Ort die Glasfaserleitungen kostengünstig mitverlegt. So fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, die Firma IK-T Manstorfer und Hecht aus Regensburg den entsprechenden Masterplan für 29.084 Euro zu erstellen.

Anschließend erfolgte die Vergabe der Maler- und Gipserarbeiten beim Außenputz der Verwaltungsstelle Michelbach. Hier erhielt die Firma Philipp Lenz aus Breitenbronn als kostengünstigster Anbieter einstimmig den Auftrag, die Maßnahme für 21.186 Euro auszuführen.

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Anlage eines Rasenurnenfeldes auf dem Friedhof in Daudenzell, wobei die Firma Shala-Landschaftsbau-Gartenbau bei einer Stimmenthaltung den Zuschlag zum Angebotspreis von 8973 Euro erhielt. Weiterhin regte Bürgermeisterin Sabine Schweiger an, den Platz mit einem Kreuz zu verschönern, bei dem auch Blumenschalen aufgestellt werden können. Zu dieser Maßnahme erhielt sie den Auftrag, geeignete Handwerksbetrieb zu finden und entsprechende Angebote einzuholen.

Weiterhin erfolgte die Bekanntgabe, dass am Friedhof und in Breitenbronn Baumfällarbeiten vorgenommen werden müssen, da wegen verschiedener Schäden die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sei. Entsprechende Ersatzpflanzungen sind vorgesehen.

In einem Finanzzwischenbericht für das Haushaltsjahr 2018 informierte Rechnungsamtsleiter Andreas Herion über die voraussichtliche Entwicklung der Finanzsituation der Gemeinde bis Ende des Jahres. Er berichtete, dass sich der Verwaltungshaushalt auf der Einnahmenseite um 862.240 Euro und auf der Ausgabenseite um 139.440 Euro erhöhen werde. Auch würden die Gesamteinnahmen voraussichtlich zu einer Erhöhung des Vermögenshaushalts führen.

Die Räte erklärten sich mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben einverstanden. Mit einer Bilderreihe informierte Herion anschließend über den Fortschritt der Maßnahmen beim Schulhausumbau und an der Uhlandstraße. Hier stellte er in Aussicht, dass die Ortsdurchfahrt in Kürze wieder durchgehend befahrbar sei.

Nach der Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung beschlossenen Personalmaßnahmen im Kindergarten, dem aktuellen Stand der kommunalen Anschlussunterbringung und der Information über Verpachtungen von landwirtschaftlichen Grundstücken wurden die Räte über die Bauzeitplanung in Michelbach informiert.

Daraus ergab sich, dass ab 8. Oktober mit Sperrungen und örtlichen Umleitungen zu rechnen ist, die etwa drei Wochen andauern sollen. Gegen Ende der Bauzeit wird es auch kurzfristig zu einer Vollsperrung kommen. Die endgültigen Termine für diese Maßnahmen werden frühestmöglich bekannt gegeben.