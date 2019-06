Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen-Daudenzell. Während vor den höchsten Gerichten des Landes über die Lebensberechtigung von Küken gestritten wird, ist man in Daudenzell schon viel weiter. An der dortigen Gebrüder-Grimm-Förderschule haben nämlich alle Hühner ihre Daseinsberechtigung, ganz gleich ob männlich oder weiblich, weiß oder braun, alt oder jung. Okay, es sind auch nur ein paar gefiederte Zweibeiner, die da in ihrem Gehege auf dem Schulhof gackernd ihre Runden drehen. Und ihre Produktivität ist noch nicht einmal zweitrangig. Dafür erfüllen Trude, Frieda und Co. eine ganz andere Mission: Sie lehren die jungen Schüler, Verantwortung zu übernehmen, ermöglichen "praktisches Lernen am Modell", wie Lehrerin Kathina Gehrig den Hintergrund des Hühnerprojekts skizziert.

Das war ursprünglich nur als vorübergehendes Leihmodell angedacht, inzwischen sieht es mehr nach Dauerbeziehung aus. Von "Anna’s Hofladen" in Aglasterhausen, in dem die Eier der nebenan pickenden Landhühner verkauft werden, hat man die beiden ersten Hühner geschenkt bekommen. Die waren da bereits in einem Alter, in dem die Sache mit dem Eierlegen schon ein bisschen weniger wird. "Bei uns bekommen sie ihr Gnadenbrot", erzählt Gabi Neureither schmunzelnd. Die erfahrene Förderschullehrerin ist so etwas die Tierbeauftragte an der Schule: Jeden Abend schickt sie die tierischen Untermieter in den Stall: "Damit der Fuchs sie nicht holt." Und auch wenn Ferien sind, kümmert sich Neureither um die Schulhühner. Dabei sah es nach dem ersten Tag schon so aus, als wäre das gerade gestartete Projekt schon vorbei. Die vermeintlich verschwundenen Hühner entdeckte ein Schüler aber glücklicherweise in einem naheliegenden Baum. Unversehrt und bestens aufgelegt.

Die Flügel hat man ihnen dann flugs gestutzt und seither kümmern sich die Kinder der Klassen 2 bis 4 um das Federvieh. Trude und Frieda haben inzwischen Mitbewohner bekommen, die weiteren Pflegehühner hören auf die Namen Brownie, Moe, Lena und - Achtung - Titanic. "Die Namen durften die Schüler vorschlagen. Und die Titanic ist bei einigen eben gerade ein großes Thema", schildert Kathina Gehrig, wie eines der Hühner zu seinem außergewöhnlichen Namen kam.

Stall sauber machen, Eier holen, füttern, Streicheleinheiten verteilen - das sind die Aufgaben, die vonseiten der Schüler am lebendigen Objekt zu erledigen haben. Und auch im Unterricht sind die Hühner dann ein immer wiederkehrendes Thema. "Manche haben gestaunt, was man alles aus Eiern machen kann", berichtet Gabi Neureither.

Während die Schüler die meiste Zeit begeistert sind vom tierischen Projekt, ist Schulleiterin Wiltrud Scheithe angetan vom Engagement ihrer Lehrerkollegen. "Ich bin echt begeistert, was man da initiiert hat." Und die Hühner? Die sind nach der Vorführfütterung für die Presse offenbar ganz froh, dass sie wieder ihre Ruhe haben - und ziehen gackernd von dannen.