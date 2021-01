Aglasterhausen. (schat) Wer in den kommenden acht Jahren den Weg in der Gemeinde Aglasterhausen vorgeben soll – darüber durften am Sonntag 3927 Bürgerinnen und Bürger aus Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell und Michelbach abstimmen. 55,44 Prozent (2177) nutzten ihr Wahlrecht und gaben ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl ab. Das Ergebnis, das Kurt Gallion als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses verkündete, ist eine "faustdicke Überraschung", wie Landrat Dr. Achim Brötel sogleich bekundete. Herausforderer Stefan Kron (39) sicherte sich 55,74 Prozent der Stimmen (1200). Amtsinhaberin Sabine Schweiger kam auf 43,24 % (931). Der Sieger der Bürgermeisterwahl heißt damit Stefan Kron.

In Aglasterhausen wurde am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt: Herausforderer Stefan Kron (3.v.l.) kam im ersten Wahlgang auf 55,74 Prozent der Stimmen, Amtsinhaberin Sabine Schweiger (4.v.r.) erreichte 43,24 Prozent. Foto: Heiko Schattauer

"Damit habe ich nicht gerechnet", gestand Kron, der kurz zuvor schon erklärt hatte: "Egal, wie das Ergebnis ausfällt – ich habe viel gewonnen." Er sei einfach glücklich, freue sich auf die kommende Aufgabe als Bürgermeister. Amtsinhaberin Sabine Schweiger gratulierte dem Wahlsieger und wünschte viel Erfolg. Der Vorsitzende des Wahlausschusses lobte die Kandidaten für einen "äußerst fairen Wahlkampf". An dessen Ende gleichwohl ein sehr überraschendes Ergebnis steht. "Der Souverän hat entschieden", fasste Thomas Ludwig als Vertreter der Kreiskommunen zusammen.