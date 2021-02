Aglasterhausen. (mlr) "Städtebauliche Vorhaben stärken die Attraktivität unserer Kommunen und beleben sie nachhaltig. Die Städtebauförderung des Landes gibt Gemeinden auch in Krisenzeiten Planungssicherheit, um geplante Projekte zur Wohnraumschaffung oder Quartiersstärkung zu realisieren. Ich freue mich, dass auch Aglasterhausen von einer solchen Unterstützung in Höhe von 100.000 Euro profitieren kann", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk, am Mittwoch bei der Bekanntgabe der geförderten Kommunen.

Nach Ausführung des Ministers sollen die Mittel im Ortskern von Aglasterhausen eingesetzt werden. Damit wird der Zuschuss für das bereits laufende Erneuerungsgebiet nochmals erhöht.

"Die Sicherstellung von attraktiven und vitalen Innenstädten und Ortskernen stellt seit Beginn der Städtebauförderung einen zentralen Förderschwerpunkt dar. Gerade im Zeitalter des digitalen Wandels und des Strukturwandels im Einzelhandel ist es dringender denn je, lebendige Ortskerne vor allem mithilfe der Gestaltung des öffentlichen Raums und eine an neue Bedarfe angepasste Infrastruktur zu fördern", so Hauk.

Mit der Städtebauförderung werden die Kommunen dabei unterstützt, ihre Stadt- und Ortszentren zu entwickeln, zu stärken und zu revitalisieren. Gleichzeitig können die Fördermittel zur Standortaufwertung sowie zum Erhalt und zur Förderung der Nutzungsvielfalt eingesetzt werden.

Auch der der Betreuungsabgeordnete von Bündnis 90 / Die Grünen für den Neckar-Odenwald-Kreis, Manfred Kern, freut sich über die Fördermittel für Aglasterhausen: "Die Mittel zur Städtebauförderung fließen hier in das laufende städtebauliche Erneuerungsgebiet. Damit setzen wir vor Ort um, was wir landesweit verfolgen: unsere Kommunen lebenswert zu erhalten und zukunftsfähig zu gestalten."