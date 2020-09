Die Justizvollzugsanstalt in Adelsheim. Foto: J. Casel

Mosbach. (dpa/lsw) Das Urteil des Landgerichts Mosbach gegen einen Häftling wegen versuchten Mordes an einem Vollzugsbeamten zu elf Jahren Haft ist rechtskräftig. Der Mann nahm die Revision zurück, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mitteilte. Der Asylbewerber aus Afghanistan war Anfang Juli verurteilt worden. Er hatte vor einem Jahr aus heiterem Himmel einen Beamten in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim mit einem Messer angegriffen. Das Opfer erlitt Stich- und Schnittverletzungen an Hals, Kopf und Rücken.

Update: Donnerstag, 17. September 2020, 16.07 Uhr

Adelsheim/Mosbach. (ahn) Mit einem Brotmesser hatte der in der JVA Adelsheim inhaftierte 20-jährige Mann am 17. Juni letzten Jahres mehrmals auf einen Vollzugsbeamten eingestochen. Dieser erlitt bei der Attacke glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen, trägt aber heute noch psychische Schäden davon, er ist immer noch nicht dienstfähig. Der zur Tatzeit 19-jährige Häftling musste sich nun am Donnerstag vor dem Landgericht Mosbach für seine Tat verantworten.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte beschuldigt und forderte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren. Das Gericht unter dem Vorsitzenden Michael Haas, das den Tatbestand des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung als erwiesen ansah, ging in seinem Urteil noch weiter und verhängte eine Freiheitsstrafe von elf Jahren.

"Der hat gefühlt richtig durchgezogen", hatte der Geschädigte nach der Tat bei der Polizei zu Protokoll gegeben. Wie er übereinstimmend mit den Aussagen weiterer Zeugen und des gerichtsmedizinischen Sachverständigen vor Gericht aussagte, habe der Angeklagte ihn bei der Essensausgabe mit einem Brotmesser angegriffen. Ein Brotmesser bekämen Häftlinge bei ihrem Haftantritt als Teil des Bestecks in ihre Zelle mit.

Dieser Überfall sei für den Geschädigten vollkommen überraschend gekommen. "Ich habe seine Zelle aufgemacht und den Einkaufszettel eingesammelt", berichtet das Opfer. Denn bei der Essensausgabe sei es Usus, dass gleichzeitig die Inhaftierten ihre Einkaufszettel aushändigen. "Ich habe den Zettel gelesen und war auf ihn konzentriert, als ich plötzlich einen Schlag am Hals gespürt habe", so der Geschädigte.

Anschließend habe er sich zur Wehr gesetzt, im Gerangel habe der Täter weitere Male auf seinen Rücken und seinen Kopf eingestochen. Schließlich sei ihm sein Kollege, der fünf Meter entfernt gewesen sei, zu Hilfe gekommen. Zusammen hätten sie den Angreifer dann auf dem Boden fixiert.

Ein mögliches Motiv lieferte die Anklage, die Staatsanwältin Martina Gerstbauer verlas. Der Angeklagte habe sich als Anhänger der Taliban ausgegeben. "Mit anderen Häftlingen ist er dann in Streit über die Zugehörigkeit zur Taliban geraten." Um sich vor den Mithäftlingen zu beweisen, habe er dann den Vollzugsbeamten mit dem Brotmesser angegriffen, "um dessen Tod zu erreichen", so die Staatsanwältin.

Die Verletzungen hätten zwar keine Hinweise auf eine konkrete Lebensgefahr gegeben, wie der rechtsmedizinische Sachverständige aussagte. Doch die Stich- und Schnittverletzungen ließen sich mit dem Brotmesser eindeutig erklären. Außerdem sei es denkbar, dass man auch mit einem handelsüblichen Brotmesser, wie es bei der Tat zum Einsatz kam, schwere Verletzungen hervorrufen könne.

Der Angeklagte hat nach eigenen Angaben keine Schule besucht. 2016 sei er als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er wolle so schnell wie möglich wieder zurück zu seiner Mutter. Allerdings sei ein Asylantrag bereits abgelehnt worden. "Durch seine Flucht ist er schwer traumatisiert", so die Aussagen der Gerichtshilfe, deren Vertreterin erklärte: Der Täter weise nicht nur eine deutliche Reifeverzögerung auf, sondern er habe auch versucht, sich mit dem Konsum von Alkohol und Drogen quasi selbst zu therapieren. "Er kann nicht reflektieren, was er da gemacht hat." Eine Erreichbarkeit mit erzieherischen Mitteln sei nicht mehr möglich, heißt es im Gutachten der JVA Adelsheim.

Einen "schädlichen Gebrauch von Alkohol und Cannabinoide" attestierte auch der psychiatrische Sachverständige. Auch dadurch lägen beim Täter Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen vor. Allerdings sei weder ein psychotisches Verhalten zu diagnostizieren noch gebe es Hinweise darauf, dass beim Angeklagten vor der Tat eine "besondere affektive Aufladung" vorhanden gewesen sei. Vielmehr habe er seine Tat begangen, "um sich vor den Mitgefangenen zu profilieren", wie Staatsanwältin Martina Gerstbauer in ihrem Plädoyer betonte. Bei der Frage, ob das Strafmaß nach Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht festzulegen sei, plädierte die Staatsanwaltschaft auf Ersteres, da eine Verurteilung nach Jugendstrafrecht nicht infrage komme, da beim Angeklagten keine Entwicklungsverzögerung festzustellen sei.

Als strafmildernd erweise sich, dass die Tat "von einer Tötung noch weit entfernt" gewesen sei, und es somit nur beim Tötungsversuch geblieben sei. Allerdings müsse man dem Angeklagten seine Vorstrafen zur Last legen. Der Angeklagte ist bereits zweimal wegen gefährlicher Körperverletzung einmal wegen Diebstahls vorverurteilt. Gerstbauer forderte eine Freiheitsstrafe von neun Jahren.

Dieses Strafmaß war auch die Forderung von Thomas Franz, dem Anwalt des Geschädigten, der als Nebenkläger auftrat. Franz verwies ebenso darauf, dass keine Reifeverzögerung vorliege. Außerdem sei der Angeklagte "nicht mehr zu erreichen, obwohl schon alles unternommen wurde". Darüber hinaus verwies der Anwalt auf generalpräventive Maßnahmen, da man den immer häufiger auftretenden Übergriffen auf zum Beispiel Polizeibeamte und Rettungspersonal Einhalt gebieten müsse.

Verteidiger Dr. Günter Kamitz sagte: "Es ist unstrittig, dass es eine heimtückische Tat war." Allerdings habe er den Angeklagten als "lieben, netten und zuverlässigen Jungen" kennengelernt. Ramezan R. sei ein "typischer Fall gescheiterter Integration". Der Verteidiger forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren nach Jugendstrafrecht, da eine Reifeverzögerung vorliege.

Das sah das Gericht anders. Vorsitzender Michael Haas begründete das Strafmaß mit einer verhängten Freiheitsstrafe von elf Jahren unter anderem damit, dass es nach Meinung des Gerichts in diesem Fall "keinen Raum für ein Urteil nach Jugendstrafrecht" gebe, und verwies auch auf generalpräventive Maßnahmen. Dass die Staatsanwaltschaft bei ihrer Forderung zwei Jahre unter dem Urteil geblieben sei, habe Haas verwundert - schließlich sei 2014, bei der Massenschlägerei in der JVA, der Hauptangeklagte für versuchten Totschlag zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Update: Donnerstag, 2. Juli 2020, 18.02 Uhr

Mosbach. (dpa/lsw) Das Landgericht Mosbach hat einen 20-jährigen Häftling wegen versuchten Mordes an einem Vollzugsbeamten zu elf Jahren Haft verurteilt. Die Große Jugendkammer ging damit am Donnerstag über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß von neun Jahren hinaus. Die Verteidigung hatte auf sechs Jahre Jugendstrafe plädiert. Der junge Mann äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Das Urteil des Gerichts im Neckar-Odenwald-Kreis ist noch nicht rechtskräftig.

Der Mann hatte vor einem Jahr aus heiterem Himmel einen Beamten in der Justizvollzugsanstalt Adelsheim mit einem Messer angegriffen. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der wegen Körperletzung bereits verurteilte Mann die Tat aus Geltungssucht verübte. Damit habe der in der Gefängnishierarchie unten stehende Insasse vermutlich die Anerkennung seiner Mithäftlinge erwerben wollen. Es gab laut Anklage keine Vorgeschichte zu der Tat.

Bei der Ausgabe des Abendessens hatte der damals 19-Jährige Mitte Juni 2019 mit einem Buttermesser auf den damals 36-jährigen Beamten eingestochen. Das Opfer erlitt Stich- und Schnittverletzungen an Hals, Kopf und Rücken. Laut weiteren Angaben der Anklagebehörde hatte der Beschuldigte die Absicht, den Beamten zu töten. Der ist von dem Angriff gezeichnet: Bis heute ist er wegen der psychischen Folgen der Tat dienstunfähig.

Update: Donnerstag, 2. Juli 2020, 15.02 Uhr