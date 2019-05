Haßmersheim. Bei der jüngsten Sitzung des Haßmersheimer Gemeinderates ging es u. a. um die Verbesserung der Kindertagesbetreuung durch Tagesmütter und Tagesväter, um die Verteilung der Gemeinderatssitze auf die drei Ortsteile sowie um die Neugestaltung des Vertrages mit dem Tierschutzverein Mosbach zur Unterbringung von Fundtieren.

Bürgermeister Marcus Dietrich informierte über den Stand der Grundschulbetreuung sowie den Start des Gemeinschaftsschulbetriebes an der Friedrich-Heuß-Schule. Ferner verwies er auf ein anstehendes Gespräch mit der evangelischen Kirchengemeinde über den künftigen Betrieb der Kindertageseinrichtungen und den aktuellen Sachstand bezüglich der Baumaßnahme Neckarsteg. Erfreulicherweise konnte Dietrich auch bekannt geben, dass die Schiffsuntersuchungskommission für ein weiteres Jahr grünes Licht für den Betrieb der Haßmersheimer Neckarfähre gegeben und das Landratsamt die Gesetzmäßigkeit des Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2013 bestätigt hat.

Laut Gesetzgeber können Kinder nicht nur in Kindertageseinrichtungen, sondern auch von Tageseltern betreut werden. Um den Beruf der Tagesmutter attraktiver zu machen, bietet der Landkreis zusammen mit den Gemeinden zwei Modelle an: die "flexible Tagespflege" und den "Basiszuschuss". "Dies kann jedoch nur klappen, wenn sich auch die Gemeinden an den entsprechenden Kosten beteiligen", so Dietrich. Beim Modell "flexible Tagespflege" soll ein Zuschuss für die Betreuung am Wochenende und an Feiertagen sowie die Zeit außerhalb des Kinderkrippenbetriebs gewährt werden. Beim "Basiszuschuss" soll die Kommune die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge der Tagespflegeperson übernehmen. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig dafür aus, entsprechende Kooperationsvereinbarungen mit dem Landratsamt abzuschließen und die Kinderbetreuung weiter zu verbessern.

Die Verteilung der Gemeinderatssitze auf die drei Ortsteile ist entsprechend ihrer Einwohnerzahl festgelegt, und zwar auf zehn Sitze für Haßmersheim, drei Sitze für Hochhausen und zwei Sitze für Neckarmühlbach. Das Verhältnis der Einwohnerzahlen hat sich kaum verändert. Deshalb sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Beibehaltung der bisherigen Sitzverteilung aus. Dietrich ergänzte, dass die jetzige Sitzzahl von 15 Sitzen sich durch Überhang- und Ausgleichsmandate verändern könne - derzeit sind es 17 Gemeinderäte.

Weiter stand der geänderte Vertrag mit dem Tierschutzverein Mosbach zur Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Dallau zur Beratung an. Aufgrund der gestiegenen Sach- und Personalkosten und wegen der Weiterentwicklung des Tierschutzrechts war eine Anpassung erforderlich geworden. Nach kurzer Diskussion beschlossen die Räte: Die Pauschale wird von bisher 50 Cent ab 2014 über drei Jahre um jeweils fünf Cent pro Einwohner auf 65 Cent im Jahr 2016 erhöht. Damit ist auch eine Verlängerung der abendlichen Bereitschaft von 21 auf 22 Uhr vorgesehen. Ebenso wird die Fallpreispauschale ab 2015 angepasst. Für Katzen steigt sie von 410 auf 450, für Hunde von 450 auf 500 Euro.

Auf der Tagesordnung stand auch die Erweiterung des Ganztagesunterrichts für die Klasse 10 der Friedrich-Heuß-Schule ab dem Schuljahr 2014/2015. Bei der ursprünglichen Einführung des Ganztagesbereichs im Jahr 2007 war die Klasse absichtlich nicht mit einbezogen worden. Nachdem jedoch die Entwicklung sich über alle Schulklassen hinweg als äußerst positiv gezeigt hat, sprach sich der Gemeinderat auf Vorschlag der Schulleitung dafür aus, nun auch die zehnte Klasse in den Ganztagsunterricht mit einzubeziehen. Dadurch erhält die Schule fünf Mehrstunden für Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse. Aufgrund der großen Regelstundenzahl hatten die Zehntklässler bisher faktisch an drei Tagen Ganztagesunterricht.

Für die Bürgermeisterwahl am 27. Oktober wurde vor einiger Zeit ein Gemeindewahlausschuss festgelegt. Vorsitzender ist Bürgermeister-Stellvertreter Ortwin Herrmann. In den Ausschuss wurde auch der ehemalige Gemeinderat Karlheinz Graner gewählt. Dieser kann die Funktion nicht wahrnehmen, deshalb wurde vom Gemeinderat Sven Schwager aus Hochhausen gewählt.