Mosbach. (stm) Nach einer längeren Sperrung ist die Fußgänger- und Radwegbrücke über die Bundesstraße 27 an der Bachmühle wieder freigegeben worden. Nachdem im Zuge der Baumaßnahme bis dato nicht bekannte Probleme im wahrsten Sinne des Wortes ans Tageslicht traten, musste diese für zahlreiche Bürger und Gäste wichtige Verbindung vom Gartenschaugelände zur Innenstadt länger als ursprünglich vorgesehen geschlossen bleiben. Konkret waren eine Ertüchtigung des Fundaments auf der zur Innenstadt hin gelegenen Seite und das nachträgliche Abdichten der Spundwand an der Bachmühle erforderlich.

Wegen der Bauarbeiten an der künftigen Tiefgaragenzufahrt des Projekts am Gartenweg an dieser Stelle wurde zudem eine neue, provisorische Rampe zur eigentlichen Brücke angelegt, die bis Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme bestehen bleibt. Deshalb geht es hier während der Bauarbeiten etwas enger zu als gewohnt - die Nutzer der Brücke werden daher um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten.

Ebenfalls zunächst als Provisorium wurde auch die Straßenbeleuchtung an der Bachmühle wieder hergestellt - rechtzeitig zur "dunkleren Jahreszeit" steht damit auch in den früheren Morgenstunden bzw. am Abend eine ausreichende Beleuchtung dieses Straßenabschnittes zur Verfügung.