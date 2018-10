Dallau/Neckarburken. Im Zuge der derzeit laufenden Bauarbeiten auf der B 27 zwischen Dallau und Neckarburken wird am heutigen Donnerstag die Einmündung "Katzentaler Straße" in der Ortsdurchfahrt Dallau von 18 bis 5 Uhr voll gesperrt. Das Einfahren auf die B 27 in diesem Bereich ist somit nicht möglich. Die B 27 ist von Buchen kommend in Richtung Mosbach weiterhin durchgängig befahrbar. Die Gegenrichtung nach Buchen ist zwischen Neckarburken und Dallau für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen sind örtlich ausgeschildert. Die Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung gebeten.