Mit Mikropuschel und Kamera ganz nah dran an den Menschen aus der Region: Die neue Staffel der "Stadt-Land-Fluss-Geschichten" wird morgen präsentiert.

Mosbach. (schat) Eine echte Erfolgsserie geht in die nächste Staffel - die Stadt-Land-Fluss-Geschichten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach finden mit sieben neuen Protagonisten ihre Fortsetzung. Schon etliche Mosbacher mit Geschichte und Geschichten wurden von den Filmteams unter Regie des Studiengangleiters Prof. Dr. Thomas Wirth "beleuchtet". Und unmittelbar nach Start des neuen Semesters an der Hochschule ist nun die neue Staffel im Kasten, abgedreht, fertig zur Ausstrahlung. Am morgigen Donnerstag, 13. Oktober, präsentiert der Studiengang Onlinemedien zum sechsten Mal sein Dokumentarfilm-Projekt "Stadt-Land-Fluss-Geschichten". Ab 18 Uhr heißt es im Audimax der DHBW "Film ab".

Das Besondere an den filmischen Porträts aus dem Hause der Dualen Hochschule ist der Lokalkolorit. Für ihre Geschichten haben die DHBW-Studierenden sieben Menschen aus der Region Mosbach interviewt und mit Kamera und Mikrofon begleitet, die ganz alltäglich und zugleich doch irgendwie auch besonders sind.

Morgen Abend nun laden die jungen Filmemacher zur Premiere der jeweils sechs bis acht Minuten langen Filmporträts ein, die folgende Protagonisten ins rechte Licht rücken: Bubacarr Sanyang - der Flüchtling aus Gambia; Burkhard Bethke - der Fluglehrer; Senol Eren - der Betreiber einer Shisha-Bar; Fritz Ott - der Naturschützer und Kletterer; Christoph Gogulski - der Autotuner; Germann Hennrich - der Schnapsbrenner; Martin Pfeil - der Tierpfleger aus dem Tierpark in Schwarzach.

Das Filmprojekt ist eine Kooperation des Studiengangs Medien-Onlinemedien und der "Dokwerk" Filmkooperative in Berlin. Die Moderation des Abends übernimmt Alexander Dambach vom SWR. Nach den Filmbeiträgen berichten die studentischen Film-Teams und die Protagonisten von ihren Erfahrungen beim Drehen und stellen sich den Fragen des Publikums.

Präsentiert werden die neuen "Stadt-Land-Fluss-Geschichten" am morgigen Donnerstag im Audimax (Gebäude E) der Dualen Hochschule Mosbach, Lohrtalweg 10. Interessierte sind eingeladen, um vorherige Anmeldung wird allerdings gebeten unter www.mosbach.dhbw.de/stadtlandfluss.