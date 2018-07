Von Claus Kaiser

Dallau. In der April-Sitzung des Gemeinderates Elztal stellte Hauptamtsleiter Thomas Zimmer die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften nebst Gebührenkalkulation vor. Die Gemeinde Elztal verfügt über eigene und angemietete Häuser und Wohnungen, die zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen genutzt werden. Der vorgestellte Satzungsentwurf basiert auf dem neuesten Satzungsmuster des Gemeindetages Baden-Württemberg und regelt insbesondere die Bereitstellung der Unterkünfte, die Art und das Maß der Benutzung sowie die Erhebung von Nutzungsentschädigungen.

Der Gemeinderat nahm die vorgelegte Gebührenkalkulation zustimmend zur Kenntnis und beschloss die Satzung einstimmig. Der darin festgelegte flächenbezogene Einheitsgebührensatz einschließlich der Nebenkosten beträgt 7,80 Euro/m2.

Über den aktuellen Stand des Umbaus und der Sanierung des Rathauses Dallau und des ehemaligen evangelischen Pfarrhauses informierte Bauamtsleiter Christoph Tanecker. Wenn am Bau alles rund läuft, so teilte er dem Gremium mit, könne das erweiterte Verwaltungsgebäude Ende 2016 oder Anfang 2017 wieder bezogen werden.

Die Verwaltung wurde ermächtigt, Unterhaltungsmaßnahmen der Wasserversorgung in Auerbach und Dallau bis zu einem Kostenrahmen von 195 000 Euro zu vergeben. Die Höhenausgleichsarbeiten in der Schulaula im Zuge des Umbaus und der Erweiterung des Rathauses erhielt die Firma Carmen Helm Bau+Sanierung aus Dallau (27 990 Euro).

Zustimmung fand auch die Vergabe von Ingenieursleistungen sowohl für die Planung einer Löschwasserentnahmestelle für das Gewerbegebiet "Ehemalige Kaserne" im Ortsteil Dallau an das Ingenieurbüro Mohn aus Karlsruhe zu einem Preis von 7116 Euro als auch der Leistungsphasen 1-2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung) für den Neubau des Hochbehälters Meertal im Ortsteil Dallau an die Stadtwerke Mosbach (28 440 Euro).

In einem Schreiben vom 7. April hat das Regierungspräsidium Karlsruhe der Gemeinde mitgeteilt, dass der Status der Elztalschule Dallau als Werkrealschule aufgehoben werde. Nachdem die letzten Werkrealschüler ihren Abschluss gemacht haben, werde die Schule ab dem Schuljahr 2019/2020 nur noch Grundschule sein, berichtete Marco Eckl.

Eine Gemeinderatssitzung mit öffentlicher Waldbegehung findet am 14. Juni statt. Dabei wird der zehnjährige Waldbewirtschaftungsplan festgelegt. Zwei große Feierlichkeiten stehen in der Gemeinde an: Am 28. und 29. Mai werden der Schlossplatz und Raiffeisenplatz als neuer Ortsmittelpunkt in Dallau eingeweiht. Das Dorffest Auerbach wird vom 3. bis 5. Juni veranstaltet. Zurückgeblickt wird bei den Festlichkeiten auf das 1225-jährige Bestehen des Ortsteils. Eckl bedankte sich bei den beiden Ortsvorstehern Siegfried Englert (Dallau) und Stefan Sauter-Schnabel sowie bei ihren Organisationsteams für die Vorbereitungen der Feste.

Ab voraussichtlich 2. Mai kann die Grundbucheinsichtsstelle der Gemeinde genutzt werden. Damit besteht nach Abgabe des Grundbuchamtes weiterhin vor Ort die Möglichkeit, Grundbuchabschriften und Auskünfte zu erhalten. Wie bisher sind nach Rücksprache mit dem Ratsschreiber Unterschriftsbeglaubigungen möglich.