Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) In 72 Stunden verwirklichen junge Katholikinnen und Katholiken - aber auch Jugendliche anderer Konfessionen und Konfessionslose - eine gemeinnützige soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe, setzen damit ein Zeichen für Solidarität und machen die Welt so ein bisschen besser. Mit Spaß und Engagement packen die Teilnehmer dort an, wo es sonst niemand tut.

Bei der Aktion im Jahr 2013 engagierten sich bundesweit über 100.000 junge Menschen und realisierten über 4000 gemeinnützige Projekte, in die sie insgesamt über sieben Millionen Stunden ehrenamtlichen Einsatz investierten. Diesen Erfolg will der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) nun in diesem Jahr wiederholen. In der Erzdiözese Freiburg, in der die 72-Stunden-Aktion bereits zum fünften Mal stattfindet, werden über 12.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in rund 500 Aktionsgruppen teilnehmen.

"Im Dekanat Mosbach-Buchen werden zwölf Aktionsgruppen an den Start gehen und zwölf Projekte umsetzen. Insgesamt werden sich im Dekanat 279 Teilnehmer engagieren. Mit dieser Zahl sind wir sehr zufrieden", erläutert Jugendreferentin Carmen Breitinger. Sie ist im Dekanat gemeinsam mit Jugendreferentin Marie-Luisa Breunig, Mareike Ehrenfried, Juliane Senft und Michael Miltenberger für die Koordinierung der Aktion zuständig. Schirmherren sind Dekan Johannes Balbach und Landrat Dr. Achim Brötel. Minister Peter Hauk MdL wird die Aktion begleiten.

"Die Gruppen sind sehr vielfältig", sagt Carmen Breitinger. "Es werden auch unterschiedliche Gruppen miteinander kooperieren und gemeinsam ein Projekt bearbeiten." Um welches Projekt es sich handelt und wie sich die Kooperationsgruppe zusammensetzt, will die Jugendreferentin nicht verraten. "Das sollen die Teilnehmer erst vor Ort erfahren, sodass es für sie eine Überraschung wird."

Es gab in Sachen Projektauswahl verschiedene Vorgehensweisen: Gruppen konnten sich eine Überraschungsaufgabe zuteilen lassen oder selbst ein Projekt vorschlagen. "Dabei war vor allem wichtig, dass es nicht eigennützig ist. Ansonsten war es den Gruppen freigestellt, ob sie ein soziales, ökologisches, kulturelles oder auch politisches Projekt auswählen." Bei der Suche nach der passenden Aufgabe und nach Projektpartnern wurden die Gruppen vom Koordinations-Team des Dekanats unterstützt.

"Und auch für die Jugendlichen, die sich mit einer Aufgabe überraschen lassen wollen, haben wir interessante und passende Projekte gefunden", sagt Breitinger. Bei der Auswahl der Projekte ist es allen Beteiligten zudem sehr wichtig, dass sie nachhaltig sind und das jeweilige Ergebnis die Region über Jahre bereichert. Gute Beispiele seien hier die Projekte, die am Galda-Haus in Buchen (Holzhütte) sowie am Spielplatz des Jugenddorfs Klinge umgesetzt wurden.

Die 72-Stunden-Aktion 2019 startet am Donnerstag, 23. Mai, um 17.07 Uhr. Dann werden die Teams ihre Aufgaben in Angriff nehmen. Sie haben anschließend 72 Stunden Zeit, ihre Projekte umzusetzen.

Dafür sind sie, so Carmen Breitinger, auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen: "Die Teams freuen sich, wenn ihnen etwas geholfen wird, zum Beispiel beim Transport von Material oder wenn ihnen erklärt wird, wie sie Arbeitsgeräte richtig einsetzen."

Info: Das Dekanatsteam ist auf Facebook unter "72-Stunden-Aktion 2019, Dekanat Mosbach-Buchen" zu finden.