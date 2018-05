Finale grande? Zum Abschluss des 45. Mosbacher Frühlingsfests rocken heute "Amokoma" die Bühne auf dem Marktplatz. Dabei dürfte ähnlich viel los sein wie beim Auftritt von "Gonzos Friends" am Samstagabend. Foto:Wolf-Hebbinckuys

Mosbach. (schat) Ein bisschen Ausdauer ist noch gefragt, die Feierbiester dürfen noch einmal ran: Mit dem heutigen Montag geht die 45. Auflage des Mosbacher Frühlingsfests unaufhaltsam ihrem Finale entgegen. Wie schon in den vergangenen vier Festtagen ist auch beim Finale ganz viel Musik drin: Die letzten Takte des Frühlingsfests, Jahrgang 2018, bestimmt die renommierte Band "Amokoma". Die Musiker aus Mannheim und der Region treten in die Fußstapfen der "Montags-Legenden" von "Boppin’ B", die in der jüngeren Frühlingsfesthistorie einen maßgeblichen Anteil daran hatten, dass der Abschlussabend auf dem Marktplatz berechtigterweise als echtes "finale grande" durchgeht.

Kaum ein Durchkommen gab’s unterdessen schon am Wochenende auf dem Marktplatz, am Freitag- und Samstagabend war vom historischen Pflaster ob des Besucherandrangs kaum was zu sehen, auch bei den Locations drumherum hieß es meist "volles Haus" oder besser "volle Gasse".

Wer den Frühling noch ein bisschen weiter feiern will, hat am heutigen Montag Gelegenheit dazu. Die zahlreichen Fahrgeschäfte und Stände sind noch bis in den Abend geöffnet, ab 20 Uhr soll dann "Amokoma" mit Live-Musik auf dem Marktplatz dem Finale einen stimmigen Rahmen verleihen.