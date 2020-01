Die Parkwache Fuchs eröffnet am heutigen Donnerstag das Parkhaus Obertorzentrum an der Ecke Hauptstraße/Alte Bergsteige. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Für alle Autofahrer, die in Mosbach einen Parkplatz ergattern wollen, wird es in Zukunft etwas komfortabler. Denn am Parkhaus Obertorzentrum an der Ecke Hauptstraße/Alte Bergsteige gehen am heutigen Donnerstag die Schranken wieder hoch. "Der Mietvertrag mit der Parkwache Fuchs für beide Parkdecks ist abgeschlossen", erläutert Christoph Heitmann von der Immobiliengesellschaft Hamborner Reit AG, Eigentümerin des Gebäudes. Damit stehen nun in der Großen Kreisstadt 150 zusätzliche Parkplätze, 80 im Erd- und 70 im Obergeschoss, zur Verfügung.

Die Freude darüber, dass man die Parkgarage nun wieder eröffnen kann, ist bei der Mosbacher Stadtverwaltung wie auch beim Betreiber groß. "Wir versprechen uns davon eine spürbare Entlastung für die in der Innenstadt Arbeitenden sowie die Besucher unserer schönen Stadt", sagt die Mosbacher Citymanagerin Andrea Zorn gegenüber der RNZ. Darin ist sie sich mit Parkwache-Geschäftsführer Jochen Fuchs einig: "Wir sind froh, dass wir nun starten und damit den Mosbacher Bürgern ein weiteres Parkangebot unterbreiten können."

In der Großen Kreisstadt ist die Parkwache Fuchs schon etabliert. Das Unternehmen aus Karlsruhe betreibt die Tiefgarage "Zentrum" am Mosbacher Gartenweg. Auch beim Betrieb des neuen Parkhauses Obertorzentrum ist dem Geschäftsführer wichtig, sich am Bedarf zu orientieren. Von den 150 Parkplätzen werden maximal 50 fest (auf Dauer) vermietet, die restlichen 100 Stellplätze sind für Besucher der Innenstadt vorgesehen. "So können auch in der Mosbacher Innenstadt Berufstätige bei uns einen festen Parkplatz anmieten", erläutert Fuchs als Hintergrund für die Entscheidung, verschiedene Stellplatzarten anzubieten. Auch die Parkkosten fügten sich in die übliche Gebührenstruktur ein.

Für den Betrieb des Parkhauses hat Fuchs einiges an Geld in die Hand genommen. "Insgesamt investieren wir über 50.000 Euro", schätzt der Geschäftsführer. Zum einen habe man das Rolltor austauschen, die Beleuchtung im Erdgeschoss und die Elektrik erneuern müssen. Zum anderen wurden eine Schrankenanlage und eine Videoüberwachung installiert. Doch: Eigentlich wollte man schon vor Weihnachten das Parkhaus eröffnen, aber "aufgrund technischer Schwierigkeiten hat es nicht mehr vor Weihnachten geklappt", erklärt Citymanagerin Andrea Zorn. Aber nun sind die Arbeiten abgeschlossen, wovon Jochen Fuchs angetan ist. Die Fahrzeuge können anrollen. "Unser Parkhaus ist von 6 bis 23 Uhr geöffnet", erklärt er. Heute Morgen werden – nachdem im vergangenen Februar das Rolltor im Zuge der Kaufland-Aufgabe geschlossen wurde – die Schranken wieder hochgehen, wenn Autofahrer das Parkhaus Obertorzentrum ansteuern.