Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie hatten es sich wirklich nicht leicht gemacht, die Schüler des Berufskollegs Fachhochschulreife Wirtschaft: Nicht weniger als die Großwetterlage des Neckar-Odenwald-Kreises wollten die jungen Vertreter der Ludwig-Erhard-Schule beim 13. Mosbacher Wirtschaftsforum analysieren, Hochs und Tiefs ergründen, Sonnen- und Schattenseiten beleuchten. Was – um es ohne Vorhersage direkt vorwegzunehmen – auch mehr als ordentlich gelang.

Die angehenden Führungskräfte der Wirtschaft übten sich in „Politik-Meteorologie“, wollten aus dem durchaus sturmerprobten Podiumsgast des Forums Antworten herauskitzeln, die mehr sind als wachsweiche Prognosen mit geringer Halbwertszeit. Unter dem Titel „Schönes, armes Hinterland – künftig für immer Sonnenseite?“ und im Beisein zahlreicher interessierter Zuhörer ging es um die Lage und die Aussichten der „ländlichen Region mit Problemen“, als die der Neckar-Odenwald-Kreis nun einmal gilt. Am Ende der Veranstaltung kamen keine Fragen mehr auf – was vermuten lässt, dass die von RNZ-Politikredakteur Sören Sgries unterstützten Schüler die ambitionierte Aufgabe ganz gut gelöst und aus Hauptdarsteller Peter Hauk, dem Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, viele (inhaltlich) zufriedenstellende Antworten herausgekitzelt hatten.

Der Vorsitzende des Unternehmenskreises Mosbach, Martin Hess, hatte Hauk eingangs schon als „Superminister“ angekündigt. Da der als Politiker aus dem Kreis mit vielen Jahren in Landtag und Landesregierung wie kein Zweiter prädestiniert sei, über die Situation in der und die Chancen und Gefahren für die Region zu berichten. LES-Schulleiter Ralf Trabold war es zuvor vorbehalten, die zahlreichen (prominenten) Gäste in der gut gefüllten Aula der Schule willkommen zu heißen und die Protagonisten um Seminarleiterin Michaela Brauch-Sievert vorzustellen.

Die Schüler beschritten sogleich neue Wege, indem sie nach einer ersten, wenig schmeichelhaften Bestandserhebung zur Lage im Kreis mittels „Video-Botschaften“ Einschätzungen von Landrat Dr. Achim Brötel und IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand einspielten. Die spannten – dramaturgisch gekonnt – den Bogen sogleich zum Minister für den Ländlichen Raum, der sich dank bestens vorbereiteter Schüler in der Folge kritischen Thesen und Fragestellungen gegenüber sah. Zugrunde gelegt hatten die jungen Interviewer dabei unter anderem die Erkenntnisse der Teilhabestudie und der Kaufkraftanalyse der IHK. Damit nicht genug, brachten sie natürlich auch brandaktuelle (regionale) Themen wie die Diskussion um die Dualen Hochschulen in Mosbach und Heilbronn, die finanzielle Lage der Neckar-Odenwald-Kliniken oder die Frage nach gleichen Lebensverhältnissen in der Stadt und auf dem Land ins Spiel.

Moderator Sören Sgries konnte sich als Südwest-Politik-Experte da ganz entspannt auf ein paar hintergründig-spitze Nachfragen beschränken. Nicht ohne Politiker Hauk ab und an und freundlich-bestimmt auf eine angebrachte Redezeitverkürzung hinweisen.

Der Minister selbst wusste durchaus zu punkten: Die Gefahr etwa, dass der Neckar-Odenwald-Kreis in die Regionen, die Studien zufolge als abgehängt gelten, abrutscht, sieht der CDU-Politiker ganz und gar nicht. Die Politik habe in den vergangenen Jahren viel für den ländlichen Raum getan, sei es mit Sanierungsprogrammen für Orts- und Stadtkerne, sei es für das Schul- und Bildungsangebot, sei es beim schnellen Internet oder der Unterstützung des Mittelstands.

Starke Truppe: Gemeinsam mit Minister Peter Hauk beleuchteten die Schüler der Ludwig-Erhard-Schule beim Wirtschaftsforum Lage und Aussichten der Region. Foto: H. Schattauer

„Die Politik kann aber auch nicht alles regulieren oder ausgleichen“, befand Peter Hauk mit Blick auf die Besonderheiten des ländlichen Raums: „Die Entfernungen bleiben eben, wie sie sind.“ Mit politischer Unterstützung müsse man aber natürlich weiter daran arbeiten, die Infrastruktur (Straßen, ÖPNV) in der Region, u.a. auch wegen genannter Entfernungen, zu optimieren.

Klare Worte fand der Minister in Bezug auf den Streit zwischen der DHBW in Mosbach und Heilbronn: „Alles ist gut so, wie es ist“, so Peter Hauk: „Ich setze mich dafür ein, dass die Konkurrenzklausel erhalten bleibt.“ Für die „180-Grad-Drehung“ von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat Hauk kein Verständnis: „Die Kehrtwende überrascht mich auch.“ Er sei dennoch zuversichtlich, dass man sich am Kabinettstisch auf eine gute Lösung verständigen könne, so der Podiumsgast weiter.

Wenig Verständnis hat Hauk auch für das, was in Sachen Krankenhausfinanzierung läuft. Das Defizit der Neckar-Odenwald-Kliniken sei „ein Drama“, aber der Kreis trage daran nicht die Schuld. Vielmehr sieht Hauk einen „Ungerechtigkeitsfaktor“ im System: „Da sind Weichen falsch gestellt worden. Die Grundversorgung ist nicht ausreichend finanziert“, zielt Hauk da auch in Richtung Parteikollege und Bundesgesundheitsminister Spahn. Außerdem könne es nicht sein, dass Krankenkassen Millionengewinne horten, während parallel Krankenhäuser sterben, so Hauk weiter. Eine Privatisierung der Kliniken ist für ihn kein probates Mittel: „Ein Privater kann das auch nicht besser machen“, ist Peter Hauk überzeugt. Ob womöglich ein Standort aufgrund der finanziellen Lage aufgegeben wird? Peter Hauk will diese Frage nicht stellen.

Klare Antwort gab’s beim Thema gleichwertige Lebensverhältnisse: „Jeder Mensch muss die gleiche Perspektive haben“, findet Peter Hauk. Mit Blick auf die ambitionierten Schüler, die ihn auch noch zu Themen wie Landwirtschaft, Umweltschutz und Klimawandel „gelöchert“ hatten, befand der „Superminister“ abschließend: „Sie haben goldene Zeiten vor sich.“ Politik und Verantwortliche im ländlichen Raum müssten aber sehr wohl dafür sorgen, dass die Region so attraktiv bleibt, dass die jungen Menschen den überwiegenden Teil der prognostizierten goldenen Zeit auch hier „zu Hause“ erleben können – und wollen.

Und die Prognose zur Großwetterlage? Eindeutig und dauerhaft belastbar lässt die sich – trotz aufschlussreicher Statements zu möglichen Einflussfaktoren – auch nach dem Wirtschaftsforum nicht aufstellen. Wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, gebietsweise Gewittergefahr? So ungefähr vielleicht ...